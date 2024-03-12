Дашу Малахову разоблачили во лжи о военном ВСУ, который 'ел селедку руками': что на самом деле случилось в рыбном магазине Киева

Популярная украинская актриса и телеведущая Даша Малахова попала в громкий скандал из-за своего странного поста о "мужчине в зеленой одежде, который ел селедку руками прямо из бочки в рыбном магазине Киева". Звезда предположила, что мужчина был военным, а сельдь сравнила с экономикой Украины. На резонансный пост обратил внимание и бывший адвокат, а ныне сержант ВСУ Александр Бащук. Проведя собственное расследование, в частности, пообщавшись с работниками магазина, он пришел к выводу, что история артистки – ложь и манипуляция.

По мнению Бащука, актриса намеренно хотела навредить имиджу украинской армии, ведь на примере своей, как выяснилось, вымышленной истории, начала говорить о "военной диктатуре" в Украине. Сержант поделился результатами своего расследования на личной странице в Facebook.

Итак, Малахова удалила свое самое первое "селедочное" сообщение, однако впоследствии написала новое, которое, по мнению Бащука, было еще более манипулятивным. Актриса писала о том, как будто военный бесплатно поедал селедку руками посреди магазина на глазах у шокированной толпы, а когда к нему подошел консультант Роман и попытался сделать замечание, то "воин" его якобы запугал и даже пригрозил армией.

"Он доедал на виду у всех рыбу и спросил торговца: "И что ты мне сделаешь? Испугался? Тебе надо в армию, перестанешь пугаться!" Это был очень напряженный момент. Я очень и очень давно не чувствовала тревогу такого уровня. Мне показалось, что все замерли. Весь средний класс, который жевал там креветку, все люди, все военные, ветераны, родители детей поняли, что это станет обыденностью", – писала Малахова.

Вывод, кроме того, что ВСУ "едят" украинскую экономику, знаменитость сделала следующий: "Страшно и досадно осознавать, что продолжается борьба. Создавая себе идола, мы рискуем впасть в военную диктатуру и удалиться от демократии".

Между тем, Бащук рассказал, что посещал магазин, где поговорил с менеджером рыбного отдела, а также общался с консультантом Романом по телефону. Во время разговоров он выяснил, что мужчина, которого Малахова идентифицировала как военного, на самом деле не имел никаких шевронов. То есть тот факт, что "он был в зеленой одежде" – единственный аргумент актрисы в пользу принадлежности мужчины к ВСУ.

Более того, никакой селедки руками никто не ел. Речь шла о дегустации сардины, которую магазин предлагает покупателям.

"Продавец Роман сделал покупателю замечание, что по правилам этого магазина пробовать можно, только надев перчатку. То есть согласно бизнес-стратегии магазина в цену товара включена возможность дегустации его клиентами, а замечания делаются всем покупателям, пренебрегающим требованием надеть перед этим перчатку. Именно по этой причине продавец Роман отказался от предложения покупателя оплатить стоимость того, что тот съел", – поделился Александр.

О запугивании консультанта также речи не шло. Хотя Малахова и цитировала разговор "военного в зеленой одежде" с продавцом, утверждая, что второй был напуган, Роман эти заявления опроверг. Он акцентировал на том, что актриса не могла слышать их разговор.

Также Бащук добавил: "Это только Даше "показалось", как она пишет, что все замерло. Весь средний класс, который жевал там креветку, все люди, все военные, ветераны, родители детей, все поняли, что это станет повседневностью". На самом деле ничего подобного не было, по словам менеджера".

Сержант ВСУ и бывший адвокат сделал из всей этой ситуации собственный вывод: "Когда идет война кровавой российской тирании против Украинского народа, у людей, мечтающих булгаковскими кадками с селедкой "длится борьба" с, как пишет Даша, "людьми, которые бросались в ноги батюшкам, а теперь начали бросаться с объятиями и благодарностями к военным". Как же так важно дискредитировать армию, сделать чем-то постыдным благодарность ВСУ и вернуть большинство к недавнему состоянию непонимания древнего как государство: кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую".

Бащук убежден, что ложь Малаховой – это манипулятивное обвинение военных в мародерстве. Тем временем актриса уже отреагировала на сообщение сержанта. Сначала она начала защищать свою "правду" и предложила просмотреть записи с камер видеонаблюдения. В конце концов актриса принесла извинения, а Бащук рассказал, что она ему позвонила. По словам сержанта, во время разговора Малахова иронически поинтересовалась, соврала она или нет, потому что "запуталась".

Бащук ей ответил: "Да, вы солгали. Человек, о котором вы писали, не ел селедку. Он дегустировал выпотрошенную тушку сардины. Не думаю, что вы "запутались", это невозможно для ведущей кулинарного шоу. Просто описание "поедания селедки из бочонка" – достаточно драматичное, реально способствует раздуванию воображения и страхов читателя, а еще созвучно булгаковскому сюжету о коте Бегемоте, который в человеческом облике руками в магазине вытаскивал из кадки сельди и жрал их, запугивая тамошний персонал. Ваше недавнее публичное заявление, дословно: "до 24 февраля мы были периферией, приложением к россии" вполне объясняет такую вашу аллюзию".

Между тем, на странице самой Малаховой появился текст с извинениями и словами "я все поняла".

Как писал OBOZ.UA, ранее Малахова раскрыла, что причиной развода с Чабой Бакошем стали его "ватные взгляды". Он не захотел поддержать Революцию Достоинства в 2014 году. Детальнее – в нашем материале.

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