Даша Астафьева откровенно рассказала о новом бойфренде, которого назвала любовью всей своей жизни

Популярная украинская модель Даша Астафьева откровенно рассказала, что сильно изменилась за последний год, а причиной тому стал новый бойфренд звезды, которого она считает любовью всей своей жизни. Артистка как и раньше не назвала имя избранника, но немного его описала.

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Именно новые отношения, полагает модель, помогают ей переживать войну в Украине. Об этом знаменитость рассказала в разговоре с ведущей Еленой Кравец на YouTube телеканала "ДОМ" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Звезда "Женского квартала" попыталась расспросить у гости, как выглядит ее загадочный бойфренд, но Астафьева раскрыла только его рост и цвет глаз.

"У него такие же как у меня зеленые глаза. Он высокий. Я влюблена. Я тебе скажу, что все, кто меня не видел все это время и видят сейчас, говорят: "Ты так изменилась. Как такое чудо могло произойти?" Все расстаются, а я встретила любовь своей жизни и очень рада", – рассказала звезда.

Описывая свое понимание любви во время войны, Астафьева призналась, что ее избранник помогает ей видеть смысл в борьбе и вдохновляет работать ради победы Украины.

"Честно говоря, когда началось вторжение, мы были не вместе. Я прощалась каждый день. Это единственный человек, который не знал, что нас ждет, но заставлял меня продолжать прятаться, спускаться в бомбоубежище, продолжать жить, заботиться о себе, близких. Для меня любовь в 2023 году – это продолжение и смысл", – объяснила звезда.

Кстати, ранее Даша Астафьева призналась, что мужчина покорил ее "неформальными" ухаживаниями. По словам украинки, она чувствует себя по-настоящему счастливой, хотя очень стесняется в этом признаться из-за войны.

Как писал OBOZREVATEL, модель всего раз частично показала лицо своего возлюбленного во время отдыха. Подробнее об этом – читайте в материале.

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