Даша Астафьева устроила пикантную фотосессию в кровати. Фото

Украинская модель, актриса и бывшая солистка группы NikitA Даша Астафьева поделилась с поклонниками новыми пикантными кадрами. Знаменитость сексуально позировала в кровати.

Соответствующие снимки она опубликовала на личной странице в Instagram. Артистка покрасовалась лежа на широкой кровати среди простыней и подушек.

Даша была одета в облегающем черном неглиже с глубоким декольте и тонкими бретелями. Свои волосы артистка распустила и дополнила образ нюдовым макияжем.

Видео дня

Поклонники модели ринулись писать комплименты о шикарной фигуре девушки.

"Шикарная. Вы мне нравитесь, за свою естественную красоту", "Тебе очень к лицу", "Фантастическая красотка", "Не перестану восхищаться Вами, Дарья", "Неотразима", "Просто прелесть", "Красивой девушке нечего скрывать", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Даша Астафьева стала известной, когда выиграла титул Playmate of the Month юбилейного журнала Playboy (55th Anniversary Playmate).

Она принимала участие в украинской "Фабрике звезд". Была ведущей телеканала М1.

Снималась для обложки украинского издания журнала Playboy и привлекла внимание основателя и шеф-редактора журнала Playboy Хью Хефнера.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Даша Астафьева сексуально станцевала возле дерева в телесном купальнике, когда отдыхала вместе с блогершей Анной Алхим.