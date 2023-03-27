Дантес впервые прокомментировал трек Дорофеевой и ее нового бойфренда Кацурина: я, конечно, всех ненавижу, но очень люблю

Популярный украинский музыкант, юморист и ведущий Владимир Дантес впервые прокомментировал совместный трек своей бывшей супруги Нади Дорофеевой и своего друга, а по совместительству нового бойфренда певицы Михаила Кацурина. Это произошло в эфире нового шоу "Я люблю Україну", где нужно было угадать композицию по комментариям в Интернете. Тогда Дантес быстро понял, что речь идет о песне "Щоб не було".

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Запись эфира обнародовали на YouTube. В целом, Дантес, который является несменным капитаном одной из команд в программе, с юмором отнесся к идее продюсеров задействовать этот трек в выпуске.

По словам исполнителя, песня "Щоб не було" ему очень нравится. Вот только насколько искренними были комментарии артиста – неизвестно.

"Трек, который мне очень нравится, потому что в нем много правды, жизни, души. Это песня Надежды Дорофеевой. Она "Щоб не було" называется... Я, конечно, всех ненавижу, но очень люблю", – со смехом произнес Дантес.

Музыкант отметил, что у него есть любимая шутка, связанная с этой песней. А точнее с игрой слов, которую уловили слушатели.

Так, Дорофеева и Кацурин поют: "Щоб не зійти з розуму / Маємо бути разом ми / Ми мов ті квіти серед зими / Не зрозуміли як вижили / Але вижили".

Интернет-пользователи "поиграли" со словом "выжили".

Дантес поделился: "Мой любимый комментарий под этим клипом – мне его прислали – там написано: "Выжили Дантеса из дома".

Напомним, в марте 2022 года Дантес и Дорофеева шокировали фанатов тем, что разошлись. После новости о разводе друзей об аналогичных намерениях заявили также Михаил Кацурин и его супруга Даша Кацурина.

Позже слухи о романе певицы с ресторатором подтвердились, а поклонники бывшей пары обратили свое внимание на то, что и Дантес с Дашей Кацуриной проводят подозрительно много времени вместе. Впоследствии они тоже начали встречаться.

Около года звездная пара музыкантов не расторгала свой брак официально. В середине января 2023-го стало известно, что артисты все же получили свидетельство о разводе. Что написал Дантес бывшей сразу после этого – читайте в нашем материале.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Дантес на своем стендап-шоу пошутил о сексе бывшей жены и лучшего друга. Черный юмор поклонники не оценили.

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