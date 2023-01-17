Дантес и Дорофеева официально развелись: юморист рассказал, что написал бывшей

Украинский стендапер Владимир Дантес официально развелся с известной певицей Надеждой Дорофеевой. Когда он отправил артистке свидетельство о разводе, состоялся их последний диалог.

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Об этом Дантес рассказал в разговоре с юмористами команды ВКВ на YouTube. Комики зачитывали звезде вопросы от подписчиков, а он честно отвечал (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Одна из фолловеров канала поинтересовалась, общается ли Дантес с бывшей женой, которая после расставания с ним начала встречаться с ресторатором Михаилом Кацуриным – другом семьи.

По словам юмориста, он поздравил бывшую жену с разводом.

"Я много где отвечал. Я недавно наконец-то получил свидетельство о разводе. Я отправил ей его. Написал: "Поздравляю". Она сказала: "Я тебя тоже". Вот так мы и пообщались", – вспомнил артист.

Напомним: в середине марта 2022 года Дантес и Дорофеева шокировали фанатов тем, что разошлись. После новости о разводе друзей об аналогичных намерениях заявили также Михаил Кацурин и его супруга Даша Кацурина.

Позже слухи о романе певицы с ресторатором подтвердились, а поклонники бывшей пары обратили свое внимание на то, что и Дантес с Дашей Кацуриной проводят подозрительно много времени вместе. Впоследствии они тоже начали встречаться.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Дантес на своем стендап-шоу пошутил о сексе бывшей жены и лучшего друга. Черный юмор поклонники не оценили.

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