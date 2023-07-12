Дантес спустя 15 лет признался, как 'Фабрика звезд' довела его до больницы: я едва ходил и не дышал

Украинский певец и комик Дантес (настоящее имя – Владимир Гудков) спустя 15 лет признался, что один из самых успешных хитов в его карьере – "Девочка Оля" – довел звезду до больничной койки. На "Фабрике звезд", где впервые прозвучал хит, артист так переволновался, что вынужден был записывать песню почти без сознания.

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Шокирующей историей Дантес поделился в Instagram по случаю перевода "Девочки Оли" на украинский язык. Певец хотел рассказать слушателям больше о написании этого трека в далеком 2008 году (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Дантес напомнил, что в шаге от финала мог покинуть проект. Тогда он переживал сложный период, ведь участие в талант-шоу было нелегкой задачей для начинающего исполнителя.

"Жизнь в павильоне без окон, без часов, без связи – это был тяжелый экзамен. За один эфир до финала я попал в номинацию. Это означало, что я мог вылететь. Когда мне дали послушать эту песню, я сказал: "Вы хотите, чтобы я проиграл?" – вспомнил артист.

В композиции его задел только проигрыш, так что певец и подумать не мог, что "Девочка Оля" станет хитом и полюбится слушателям. Убежденный в провале Дантес очень нервничал и столкнулся с проблемами со здоровьем.

"Я настолько перенервничал, что у меня поднялось давление. Я едва ходил, я не дышал, я лежал. И в таком состоянии я пошел на студию записывать эту песню. Мне было очень плохо. Каждая нота приносила физическую боль. Меня хватило на один раз и меня забрали в больницу", – признался Дантес.

Со временем исполнитель понял, что смог передать в номере все свои эмоции, поэтому песня стала для него очень знаковой. В 2023 году он решился перевести ее на украинский язык. Релиз состоится 14 июля.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Дантес представил песню "Чуєш", которая стала хитом и заняла высокие места в топ-чарте. Подробнее о ней – читайте в нашем материале.