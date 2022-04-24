Дантес признался, какие чувства испытывает к Дорофеевой после расставания

Популярный украинский певец Владимир Дантес прокомментировал свой разрыв с артисткой Надей Дорофеевой. "Идеальная пара" украинского шоу-бизнеса поженилась в 2015 году, а в марте 2022-го объявила о разрыве. По словам исполнителя, он все еще любит свою экс-супругу, однако это скорее дружеская привязанность, а не былые чувства.

Об этом музыкант рассказал в интервью Славе Демину на YouTube-канале "Люкс ФМ". Дантес также поведал, что будет с домом, где пара жила вместе.

Совместную недвижимость эксы планируют продать, как только в Украине закончится война. Владимир предложил Наде забрать дом себе, однако та отказалась от "геройского поступка" бывшего любимого.

"Я говорил: "Хочешь, забирай дом". Надя говорит: "Мне не нужны эти твои геройские поступки, мы строили его вместе и делить тоже будем вместе". Никто из нас, наверное, не захотел бы оставаться в этом доме", – признался звезда.

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Еще в начале февраля Дантес переехал на съемную квартиру. О своем расставании пара собиралась рассказать 1 марта на вечеринке, однако их планам помешала полномасштабная война в стране. В связи с обстоятельствами, продажа дома и выяснения отношений ушли на задний план.

"Это не происходит так, что вот проснулся и все – разводимся. Это месяц за месяцем. Круто, что мы говорили очень много. Говорили о том, как мы чувствуем себя рядом друг с другом, что изменилось. И где-то в конце января мы решили, что мы расходимся. В начале февраля я арендовал квартиру и переехал. 1 марта мы хотели всем красиво рассказать, сделать вечеринку. Все пошло не так, как мы планировали", – прокомментировал певец.

Как отметил артист, официально пара пока не развелась. Более того, Дантес все еще испытывает к Дорофеевой любовные чувства. Однако, как подчеркнул сам вокалист, это уже не "кохання".

"Я, наверное, люблю, потому что удивительно было бы столько месяцев "кохати". У меня есть прекрасная жизнь. Если бы кто-то из нас "кохав", то это было бы нечестно и мы бы не смогли жить нормальной жизнью дальше. Если вы поняли в один момент, что вы не "кохаєте" друг друга, а любите – вы стали близкими друзьями, уважаете друг друга и не хотите насс*ть в эту историю, то разойдитесь или сделайте паузу. Итак, я ее люблю, но не думаю, что кохаю", – поделился Дантес.

Как писал е OBOZREVATEL ранее, Владимир Дантес рассказал, что оказался в черном списке врагов России на сайте так называемого "Комитета защиты национальных интересов". Артист пошутил, что "подался туда еще в феврале", однако его кандидатуру почему-то слишком долго рассматривали.