Дантес показал фото с бывшей женой парня Дорофеевой: все будет лучше, чем было

Музыкант Владимир Дантес поздравил с днем рождения подругу Дашу Кацурину, бывшую супругу ресторатора Михаила Кацурина, которому приписывают роман с певицей Надей Дорофеевой. Артист показал селфи с ней и пообещал, что все будет лучше, чем было.

Соответствующее фото Дантес опубликовал на личной странице в Instagram-stories. Отметим, что Даше Кацуриной исполнилось 28 лет (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"С днем рождения! Уверен, все будет лучше, чем было!", – написал Дантес.

Видео дня

Сейчас подруга Владимира Дантеса вместе с дочкой Александрой и сыном Иваном проживают в Португалии. Даша Кацурина опубликовала видео на своей странице в Instagram, в котором показала, какой сделала подарок себе на день рождения.

На опубликованных кадрах видно, что блогерша набила татуировку со словом "Привет", посвященной их совместной с экс-супругом Мишей Кацуриным сети ресторанов. Однако она заменила букву "е" на "i".

Напомним, что новость о разводе артистов Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса заставила многих украинцев предполагать, что у певицы новый избранник, а именно Михаил Кацурин. Поводом для этого послужило опубликованное в сети фото, где Нади в объятиях ресторатора в Барселоне.

Тогда фанаты посчитали, что он сбежал из Украины во время войны, однако вскоре это мнение было опровергнуто, поскольку фотография вероятнее всего была сделана до войны.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Владимир Дантес прокомментировал свой разрыв с артисткой Надей Дорофеевой, отметив, что все еще любит свою экс-супругу, однако это скорее дружеская привязанность, а не былые чувства.