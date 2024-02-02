Данилко впервые прокомментировал пожизненный запрет на въезд в ОАЭ: это личная месть России, они свирепствуют

Украинскому певцу Андрею Данилко, воплощающему на сцене любимицу миллионов Верку Сердючку, запретили въезжать в Объединенные Арабские Эмираты из-за его антироссийской позиции. Артист убежден, что такое желание возникло не у власти страны, а у его российских недругов.

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Данилко считает, что Кремль надавил на ОАЭ и заставил запретить ему выступать. Об этом сообщила пресс-служба звезды.

"Нужно понимать, что это не делается по желанию власти Эмиратов – это делается по указанию российской верхушки. Это совершенно точно личная месть. Почему их так бесит Сердючка? Потому что она их высмеивает", – сказал украинец.

Артист высказал предположение, что его громкие антироссийские лозунги, высмеивание РФ и популяризация украинской культуры выводят из себя россиян, которые, между прочим, и сами не прочь потанцевать под зажигательные мотивы.

"Их раздражает, что мы собираем полные залы и публично над ними смеемся. А между тем песни Сердючки до сих пор раздаются на новогодних вечеринках по всей России. И они ничего не могут с этим поделать, потому и свирепствуют, прибегают к такой мелкой мести", – подытожил Данилко.

Как известно, Кремль повлиял не только на выступления украинца в ОАЭ, но и заставил оштрафовать пародиста Максима Галкина, который тоже на концертах смеется над российскими властями, путинистами и пропагандистами.

Как писал OBOZ.UA ранее, Сердючка зажгла в Майами, США. Там она спела гимн Украины, показала Залужного и пожелала Путину сдохнуть. Как прошел концерт – смотрите в нашем материале.

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