Данилко пожаловался на ухудшение здоровья перед выступлением в Италии: этот концерт мог не состояться

Известный украинский музыкант и пародист Андрей Данилко, которого знают благодаря сценическому образу Верки Сердючки, провел концерт в Неаполе (Италия) в рамках европейского тура. Как рассказал артист, выступление было на грани срыва и уже должно было отменяться. Причина – неожиданное заболевание.

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К счастью, рядом оказался доктор, который за короткие сроки смог поставить Данилка на ноги, чтобы тот вышел на сцену и порадовал публику. Об этом сам певец рассказал на личной странице в Instagram.

В Неаполе Данилко столкнулся с ларингитом, высокой температурой и, что самое страшное для исполнителя, отсутствием голоса.

"Этот концерт мог не состояться из-за ларингита, отсутствия голоса и температуры. Но благодаря вашей поддержке и потрясающему врачу сегодняшний концерт стал одним из самых жарких. Спасибо Неаполю, спасибо украинцам и спасибо организаторам. Отдохнуть – и ехать в Аликанте, Испания", – подписал фото артист.

Рядом со звездой и его сценической "мамой" Инной Белоконь на снимке позирует тот самый доктор.

В комментариях поклонники знаменитости, которые присутствовали на концерте, поблагодарили Данилко за то, что он все-таки отработал концерт, несмотря на самочувствие.

"Я обожаю вас! Мы не виделись с 1997 года, когда вы выступали в Херсоне и мне было 14… Сегодня я после концерта от всех эмоций просто рыдала. Ми специально прилетели на выступление и это было невероятно", "Концерт был невероятным! Большое спасибо за эмоции", "Спасибо за вечер! Скорейшего выздоровления", "Андрей был как всегда на высшем уровне! Желаем ему быстрого восстановления! А мама – это просто супер!" – оставляли комментаторы под публикацией.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Данилко ближайшие 50 лет не сможет приехать в РФ, поскольку против него ввели соответствующие санкции из-за твердой антивоенной позиции и резких высказываний в адрес кремлевских властей. Впрочем, артист намерен вернуться в Москву в свои 98 лет, когда это будет дозволено, с одной целью.

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