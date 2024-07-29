'Что там снова за митинг?' Бедняков эмоционально обратился к молодежи Одессы, ничего не слышавшей о теракте в Еленовке

Известный украинский телеведущий и инфлюенсер Андрей Бедняков возмутился насчет молодежи Одессы, которая живет в собственном пузыре и избегает тем войны. Мужчина регулярно посещает митинги, чтобы обратить внимание на незакрытый вопрос пленных, в частности азовцев, поэтому активное игнорирование и одна фраза подростков его допекли.

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Андрей Бедняков родом из Мариуполя, поэтому вопрос оккупации родного города и пленных воинов "Азовстали" его цепляет за живое. Во время поездки в Одессу телеведущий присоединился к митингу в память о погибших воинах во время теракта в Еленовке в ночь с 28 по 29 июля 2022 года. Это он показал в Instagram.

Однако от подростков-одесситов Бедняков услышал фразу "О, бля, а что там опять за митинг?", за что зацепилось его внимание. Он подчеркнул, что собственную историю нужно знать, чтобы потом россияне не пришли снова на украинские земли. Именно поэтому важно говорить о пленных и убитых воинах и чтить их память.

"Сегодня был на акции в поддержку пленных в Одессе. Эта акция была важна еще и тем, что сегодня годовщина страшного теракта в Еленовке, где были убиты 54 украинских пленных и более 130 получили ранения. Людей без оружия в руках. Людей, которые не могли защищаться. Когда я вышел из акции, мимо меня проходила молодежь. "О, бля, а что там опять за митинг?" И на этом я хочу остановиться. Вот почему важно говорить о пленных. Важно говорить о том, что делает враг. Необходимо знать историю, чтобы потом свою историю не вбивала нам в голову Россия", – написал Андрей Бедняков.

В частности, он обратился к одесситам и призвал не оставаться в стороне от войны, чтобы потом не пришлось сожалеть о потере города, что гордо называют жители "Одесса-мамой".

"Люби мои жители Одессы. Дорогие одесситы. Я очень уважаю и люблю ваш город. Украинскую Одессу! Пожалуйста, вспоминайте и помните тех, благодаря кому вы можете купаться в море и гулять по Дерибасовской под украинским флагом. Я знаю, как вы любите свой город, как вы им гордитесь. Вы хозяева этого города. Так вот: не дай Бог здесь будет русский флаг. И поверьте мне, никакими хозяевами в своем городе вы тогда не будете. Вы будете гостями. А хозяева будут дерибанить ваш бизнес, заезжать машинами на пляж, курить в маршрутках, приставать к вашим красивым девушкам и считать вас людьми третьего сорта. Это я вижу в Мариуполе. И знаю реакции тех, кто их там ждал. Не упустите свой город. Говорите с молодежью, говорите о пленных. Останавливайтесь, делайте фотографии. Выставляйте", – отметил активист.

Андрей Бедняков добавил, что акции в поддержку пленных касаются каждого города, а не только Одессы.

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