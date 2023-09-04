'Погиб под Северодонецком': Netflix 'похоронил' украинского поэта и военного Павла Вышебабу

На популярной стриминговой платформе Netflix вышел польский документальный сериал Matki Wojny ("Матери войны"). В финале пятой серии первого сезона авторы проекта почему-то "похоронили" известного украинского военного и поэта Павла Вышебабу.

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Так, в сериале под грустную музыку показали фото и видео с бойцом, рассказали о его творчестве, семье и пути на войне, после чего объявили, что Вышебаба "погиб под Северодонецком". На это обратил внимание сам Павел, о чем написал на личной странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Слухи о моей смерти сильно преувеличены, как писал Марк Твен. Netflix не успел поздороваться со мной, как тут же простился. Вышедший у них на платформе документальный сериал "Матери войны" оказался не совсем документальным. Он заканчивается рассказом обо мне с кучей фото и видео, прочтением строк из моих стихов. Вдруг звучит драматическая музыка, видео из цветного становится черно-белым и рассказчик говорит, что Вышебаба погиб под Северодонецком", – написал боец ВСУ в своих соцсетях.

Сериал посмотрели многие поклонники воина-поэта – эмоциональная и неожиданная кульминация напугала их. Они тут же принялись писать Вышебабе сообщения. Защитник успокоил подписчиков, что он жив и здоров, однако принялся разбираться, почему его вдруг "похоронили" на Netflix.

Выяснилось, что Matki Wojny вышли еще в августе 2022 года на польском TVP. Вышебаба подчеркнул, что авторы сериала с ним ничего не согласовывали.

"Я могу понять – они думали что я уже тойво. Почему – не знаю. Концовка сериала действительно получилась драматичной, но есть нюанс. Я продолжаю служить – неизменно в 68 бригаде – и хотел бы, чтобы не пугали моих друзей и читателей, по крайней мере, напрасно. Так что если у вас есть время, вдохновение и выходы на создателей сериала Matki Wojny или Netflix – напишите им, пожалуйста, об этой ошибке", – обратился к фолловерам Павел.

Напомним, Вышебаба стал известен в сети благодаря своей поэзии, которую он часто декламирует с фронта. Одно из самых популярных стихотворений бойца – "Тільки не пиши мені про війну", которое он посвятил дочери. Вместе с певицей KOLA он даже записал песню с текстом этого произведения.

Также OBOZREVATEL писал, что на Netflix вышел украинский документальный фильм "Борщ. Секретный ингредиент". Главную роль в картине исполняет украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.

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