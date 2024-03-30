'Что с глазами?!' Положинский, испугавший фанатов своим видом, рассказал о перенесенных операциях

Экс-лидер украинской группы "Тартак", а с началом полномасштабной войны еще и воин ВСУ Александр Положинский, испугавший подписчиков фото из больницы, рассказал о двух перенесенных операциях. Хирургическое вмешательство звезде понадобилось для коррекции зрения.

Воин также признался, что его заставили изменить вид деятельности и перевели на радиоэфир. Этим решением артист не слишком доволен, о чем рассказал в Facebook.

На днях Александр Положинский показал фото с катетером. Подписчиков насторожили глаза звезды, а точнее – его разные зрачки.

"Что с глазами?" – посыпались на музыканта комментарии. Объяснение он обнародовал два дня спустя.

"На данный момент это мое последнее фото в очках для улучшения зрения. И я очень надеюсь, что такие очки мне больше никогда не потребуются. На этой неделе я сделал две операции. Операции прошли отлично, оказались и близко не такими страшными, какими казались до того. Теперь должен выдержать достаточно длительный послеоперационный период сдержанности и осторожности", – говорится в посте.

Операция совпала с другими переменами в жизни Положинского. Он анонсировал начало работы с "Армией ФМ".

"С понедельника 1 апреля стартует моя программа на "Армия ФМ". Это не был мой собственный выбор, но в армии, к сожалению, за тебя часто решают другие люди. Но раз приказали, максимально попытаюсь сделать ее интересной и содержательной", – рассказал воин.

На вопрос об операции в комментариях он поделился, что хирургическое вмешательство сопровождалось местным наркозом и длилось около 10 минут. Профессор предостерег, что у звезды "не самый лучший возраст для этого", однако все прошло удачно.

Ранее OBOZ.UA писал, что Саша Положинский предупредил подписчиков о мошеннике с его фотографией, который выманивает у доверчивых украинцев деньги.

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