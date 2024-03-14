Выманивают деньги на ВСУ: мошенники организовали аферу от имени Александра Положинского. Фото

Эк-слидер украинской группы "Тартак", а с началом полномасштабной войны еще и воин ВСУ Александр Положинский поделился крайне неприятной ситуацией – фото артиста используют для сбора средств якобы на ВСУ. Герой показал профиль юзера по имени Владислав Бабий, обещающего рассказать "правду о ситуации под Авдеевкой".

Музыкант утверждает, что автор страницы с его фото – мошенник, которого не в первый раз видят в комментариях в разных украинских каналах. Соответствующий пост появился на странице звезды в Facebook.

"Уже не первый раз мошенники используют мои фото. Не знаю, как с этим бороться. Ко мне потом иногда обращаются люди, которых те обманули. Я, вроде, не такой уж бравый воина. Что их так к моим фото притягивает?" – спросил Александр Положинский.

В ответ его подписчики пошутили, что на фотографии у артиста добрые глаза, которым легко поверить. В то же время многих возмутило, что для неблагородной цели используют фото именно известного певца, которого многие украинцы знают в лицо.

"Как тебя, Саша, можно не узнать и подумать, что это другой человек?" "Видимо, фото взял из открытых источников", "Мошенники – это понятно. Больше вопросов к нашим гражданам, которые не знают известных украинцев в лицо", "Ну как можно быть такими тупыми, чтобы фото известного певца использовать", – высказались украинцы.

Другие пользователи подтвердили, что видели комментарии из этого аккаунта в Telegram, а некоторые даже успели заблокировать так называемого Владислава за мошеннические действия.

К слову, ранее в киберполиции дали действенные советы, которые помогут обезопасить себя от мошенников. Об этом должны знать все украинцы, желающие задонатить на ВСУ незнакомцам.

Ранее OBOZ.UA писал, что полиция Киева разоблачила "волонтера", которая собирала деньги "на автомобили для ВСУ и раненых военных". На самом деле женщина тратила пожертвования украинцев на онлайн-казино и наркотики.

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