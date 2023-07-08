'Что это было?' Эктора Хименеса-Браво нагло выставили из супермаркета: причина скандала вызвала бурные споры. Видео

Известный шеф-повар и телеведущий Эктор-Хименес Браво рассказал об инциденте, который случился с ним на днях. 51-летний бизнесмен отправился в супермаркет Киева на закупки. Он взял с собой любимого питомца – собаку Лупиту породы бельгийский гриффон. Однако охраннику это не понравилось, потому мужчина обругал и выгнал артиста из помещения.

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В своем Instagram Эктор признался, он не понимает, как четвероногих любимцев можно закрывать в жару в машинах или привязывать к забору. Повар заявил, он больше не будет посещать супермаркеты сети Novus. К тому же, звезда посоветовал руководству ориентироваться на клиентов и не забывать о друзьях наших меньших (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Хименеса-Браво возмутило поведение охранника магазина, который агрессивно в след прокричал: "Идите на кухню свою, готовьте". После конфликта телеведущий высказался в блоге: "Надеюсь в ближайшем будущем, у нас больше не будет мест, куда не будут пускать людей с их животными, и где вот так общаются с людьми. Я не понимаю, как можно собак в жару закрывать в машинах или оставлять привязанными к забору – это члены семьи".

Данный инцидент спровоцировал бурное обсуждение в блоге судьи "Мастер Шеф". Люди разделились на два лагеря: одни утверждают, что не видят ничего плохого, когда посетители приходят в магазин с маленькой собакой на руках, другие же резко реагируют на это, подчеркивая, что не хотят есть продукты с шерстью животных. Но по мнению украинцев, в любом случае, охранник не должен в такой манере общаться с клиентами.

"Как бы там ни было, но охранник не имеет права хамить покупателю. Надеюсь, администрация отреагирует адекватно", "В Украине большая проблема из-за ненадлежащего отношения к животным. Каменный век", "По закону в магазин с животными запрещено заходить. Но все на усмотрение администрации (охраны). В Сильпо даже специальные коляски поставили, чтобы можно было возить манюню, а не в руках держать", "Я не понимаю, а зачем в магазин ходить с собаками? Есть санитарные нормы", "Я против любых собак в заведениях. Не всем приятно кушать или покупать продукты с шерстью животных!", – пишут фолловеры Эктора.

К слову, руководство Novus отреагировало на скандал. Администрация согласилась, что данная ситуация не есть нормальной. Эктору принесли извинения за нетактичное поведение сотрудника магазина.

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