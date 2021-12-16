Лечение, продукты и путевки: что было бесплатным и доступным для граждан СССР. Фото

Когда речь идет о советской эпохе, большинство людей помнят только последние 25 лет. Те, кто скучают по Союзу, вспоминают, что было много бесплатных услуг и продуктов, которые стоили копейки.

В противоположность фанатам советских времен говорят, что лучше бы все было платным, но качественным. Невозможно не упомянуть о спартанских условиях в санаториях, пропаганде на экране и навязывании партийной идеологии в детских лагерях. OBOZREVATEL рассказывает о "халяве" в Советском Союзе.

Билеты в кино и театр

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Цены на билеты в кино в Союзе были очень низкими – около 30-40 копеек. В маленьких городах и глубинках устраивали кинопрокат бесплатно, но фильмы были о войне и восхваление власти. На предприятиях выдавали билеты в театр и на представления отечественных артистов.

Когда в кинотеатрах появлялась зарубежная лента – ажиотаж возрастал в десятки раз, люди опустошали кассы еще задолго до премьеры, а перед показом в зал выстраивалась невероятная очередь. Прямо посреди сеанса заходили специальные люди, чтобы проверить документы и поинтересоваться, почему человек не на работе.

Санаторий

Граждане буквально "вымаливали" путевки в санаторий у профкома. Желанный отпуск длился 14 или 21 день, работников отправляли "подлечиться". Обычным людям были доступны областные санатории, где оздоровлением был только отдых от работы.

Спустя много лет эффективность радоновых ванн, грязей и душа Шарко была подвергнута сомнению. Это было не лечение, как обещали в Союзе, а только профилактика. Туристов селили в комнаты с незнакомыми путешественниками, будто в детском лагере. Душ и туалет были в коридоре, а столовая – по расписанию.

Медицина

Доступными для граждан были услуги врачей. Лекарства, как и другой дефицит, получали по блату, а процедуры проводили за взятку. Некачественной в СССР была бесплатная стоматология, которая отставала от европейских технологий.

Люди боялись стоматологов, они лечили довоенными машинами, цементными пломбами и мышьяком, а также вставляли "золотые зубы". Именно по этой причине пациенты терпели боль до последнего и шли уже вырвать зубы. Анестезия, иностранные пломбы или протезы стоили больше месячной зарплаты и за ними стояла очередь на годы вперед.

Детские лагеря

Пионерлагеря – прекрасная возможность пристроить ребенка в летний период, когда школы и детсады закрыты. Конечно, выбить путевку в крымский "Артек" или балтийский лагерь было невозможно, однако областные санатории были доступными.

Партия пропагандировала политику коммунизма и равенства среди детей. Все ходили в одинаковой форме, пели песни о Союзе и изучали стихи про Ленина и Сталина.

Продукты

Жители деревни часто вспоминают, как в Союзе выдавали бесплатную пшеницу, сахар, муку и кукурузу. Но никто не припоминает уровень заработной платы за труд на полях, где рабочим давали копейки, так как они сами зарабатывали на вознаграждение.

Колхозники не распоряжались результатами своего труда: все забирало государство, выкупая за смешные деньги. А во времена продразверстки у крестьян отбирали урожай даром. Как известно, продавать на рынках свою сельскохозяйственную продукцию запрещали.

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