Чмерковский снова стал папой: кто родился в семье танцовщиков. Первое фото

Популярный украинский хореограф Макс Чмерковский во второй раз стал папой. У украинца и его 36-летней супруги Петы Маргатройд родился второй сын.

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Счастливые супруги уже поделились трогательным кадром с малышом в Instagram. "С Днем отца меня", - написал танцовщик (чтобы посмотреть фото, досколлте до конца страницы).

Накануне Макс Чмерковский рассказал, что пара уже находится в роддоме и ждет пополнения в семье. Артист показал фото еще с беременной женой и поделился, как быстро преодолел сотни километров, чтобы поддержать любимую.

Когда Пета Маргатройд почувствовала, что будет рожать, ее муж был в другом городе. Впрочем, он успел прибыть вовремя. Матери своих детей он посвятил трогательный пост.

"Я не могу дождаться еще одного из ее лучших творений! Она совершенно удивительная мама мальчика и вот-вот родит еще одного счастливчика на этот мир", – написал украинец.

Имя нового наследника пара не назвала. Более того, звезды пока не готовы показывать лицо сына, заблаговременно заблюрив его.

Стоит также напомнить, что супруги давно хотели второго ребенка, но у танцовщицы обнаружили COVID-19, после чего врач сообщил трагическое известие о выкидыше. Пара тогда даже не знала, что ждет ребенка, а Макс Чмерковский в это непростое время находился в Киеве.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Чмерковский признался, что сожалеет о своем участии в первом сезоне украинского шоу "Холостяк" (СТБ). Танцор заявил, что "выбирать среди людей" – это неправильно.

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