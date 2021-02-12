Умер легендарный музыкант Чик Кориа, получивший 23 премии "Грэмми"

Американский джазовый музыкант Чик Кориа, 23-кратный победитель премии "Грэмми", скончался в возрасте 79 лет.

Пианист и композитор умер 9 февраля от редкой формы рака, которую диагностировали у него недавно. Об этом сообщили на официальной странице Кориа в Facebook 11 февраля.

"Он был любимым мужем, отцом и дедом, а также для многих был великим наставником и другом. Благодаря своей работе и десятилетиям, проведенным в гастролях по миру, он затронул и вдохновил жизни миллионов", – говорится в сообщении.

Кориа был четвертым в рейтинге артистов по количеству номинаций "Грэмми" в истории. На получение этой награды его выдвигали 65 раз.

Последний альбом музыканта вышел в 2020 году.

Чик Кориа был американским джазовым композитором, клавишником, руководителем оркестра.

Как участник группы Майлза Дэвиса в конце 1960-х он участвовал в зарождении джазового фьюжна как жанра.

В 1970-х он сформировал группу Return to Forever.

Его композиции "Spain", "500 Miles High", "La Fiesta", "Armando's Rhumba" и "Windows" признаны как джазовые стандарты.

Наряду с Херби Хэнкоком, Маккоем Тайнером, Китом Джарреттом и Биллом Эвансом он считается одним из основных фортепианных голосов джаза.

Кориа приезжал в Украину на ежегодный джазовый фестиваль Leopolis Jazz Fest, который проходит во Львове.

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