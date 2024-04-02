'Четкий паца', 'Чмоня', 'Я не хочу уезжать из Крыма'. Как сложились судьбы героев мемов, над которыми смеялась вся Украина

Пока вся Украина смеялась над интересными мемами, мало кто задумывался, как сложилась судьба у людей, которые на тот момент стояли в кадре. Кто-то со знакомых для нас фото и видео повзрослел на более 8 лет, а кое-кто даже случайно получил дальнейшее признание.

И хотя новые "порции" легендарных видео продуцируют ежедневно, но давние воспоминания надолго останутся в памяти, и это не обязательно должны быть забавные истории последних лет. "По той бік новин" вспомнил, как сложилась судьба у самых популярных героев мемов и чем они смогли задеть зрителя.

"Я може тоже хочу шоколадку"

Проект "Кохана, ми вбиваємо дітей" показал на примере Исаака Величко насколько родители "бывают жадными". По сюжету его мать решила съесть шоколадку перед глазами у ребенка, на что у парня началась истерика, которую запечатлели на камеру.

"С популярностью дела у парня пошли гораздо лучше. Он увлекся кулинарией и даже участвовал в программе "МастерШеф Дети". Сегодня Исаак мечтает открыть собственную сеть ресторанов по всему миру, продолжает готовить и разносторонне развивается. Несколько лет назад он презентовал работа, которого собрал собственноручно", – рассказал источник о судьбе героя 2016 года.

"Це мєрзость"

По мнению обычного жителя Ровно Ивана Мартынова, экономическая ситуация в 2014 году была просто "мерзостью". В настоящее время герой "Чоткого паци" защищает Украину от российских захватчиков на фронте.

"В последнее время Иван Мартынов защищал Украину от российских оккупантов в составе самостоятельной егерской бригады на Донецком направлении. Несмотря на молодой возраст, Иван уже многое успел сделать: был активным участником Революции Достоинства, вступил в ряды добровольческого батальона, а позже подписал контракт с Вооруженными силами Украины, где прослужил пять лет. Весной 2023 года Иван женился, а в декабре того же года стал отцом", – сообщил "По той бік новин".

"Потім в інститут, на роботу, і помремо"

Школьница-оптимистка Адель объяснила журналистке весь смысл жизни, рассказывая о желании учиться. "Мы будем сначала играть, потом пойдем учиться, потом пойдем учиться, потом еще пойдем в школу, потом в институт, потом на работу, и потом умрем", – отметила она.

"Такая слава, по моему мнению, никак на нее не повлияла, кроме того, что ее узнают на улице. А так жизнь Адель особо не изменилась. Мы все просто искренне приветствовали ребенка и радовались за него, она была рада этому, и никакого негатива или зависти со стороны тех же одноклассников не было и нет", – рассказала источнику мама уже 4-классницы Адель.

"Чмоня"

Андрей Рязанцев до полномасштабного вторжения России работал обычным учителем, а когда попал в плен к украинцам, стал "звездой", которая часто составляла компанию предательнице Оксане Марченко. Из-за запущенного вида мужчина получил прозвище "Чмоня".

"Через четыре месяца его по обмену отдали назад россиянам, которые уже через неделю снова бросили его на фронт. Позже в одной из публикаций сестра "Чмони" жаловалась, что даже после второй волны мобилизации россиян ему не дают отпуск. "Отдохнуть" ему удалось только, когда попал на лечение во временно оккупированный Донецк", – отмечает "По той бік новин".

"Не хочу уезжать из Крыма"

Летом 2022 года россиян, незаконно приехавших жить в украинский Крым, испугали взрывы и поэтому они решили бежать в якобы более безопасные места. Так, "домашнюю" Алушту Светлана Логинова "променяла" на север России, где жалуется на неприятную погоду и цены.

Ранее OBOZ.UA писал, что объятия украинского режиссера Мстислава Чернова и британского актера Киллиана Мерфи спровоцировали волну мемов. Момент с разговором попал под объектив камер, поэтому украинцы не могли удержаться, чтобы не пошутить над "сотрудничеством".

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