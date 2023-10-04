На войне героически погиб украинский музыкант, пластун и активист Андрей Чепиль. Фото

Защищая независимость и территориальную целостность Украины, героически погиб ивано-франковский музыкант, пластун, общественный активист Андрей Чепиль. Он воевал с оккупантами на запорожском направлении в составе 47-й отдельной бригады "Магура".

Чепиль также был главой Ивано-Франковской ячейки "Студенческого братства" и членом Мальтийской службы помощи. О большой утрате сообщили на Facebook-странице "Пласт – украинский скаутинг".

Еще во время Революции Достоинства иванофранковец стоял на Майдане, отстаивая права всех украинцев на светлое будущее. А когда Россия совершила полномасштабное вторжение, Андрей пополнил ряды ВСУ. Сначала участвовал в боевых действиях на Харьковщине, возле Изюма и Купянска. Впоследствии по собственной инициативе перевелся в 47-ю отдельную механизированную бригаду "Магура". Участвовал в специализированных военных учениях в Германии, где приобретал навыки работы на боевой машине "Брэдли".

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На фронте защитник был главным сержантом взвода, командиром боевой машины, а также исполнял обязанности командира взвода.

В мирной жизни мужчина, кроме общественной деятельности, занимался музыкой. Андрей – саксофонист и певец. Он также был участником кавер групп Frisson Band и Smerichka. Более того, музыкант проходил срочную службу в военном оркестре почетного караула при президентском полку.

Незадолго до полномасштабного вторжения, в 2021 году, Чепиль женился на своей коллеге, музыкантке Богдане Кинаш.

Воин погиб 28 июня вблизи села Роботино на запорожском направлении во время выполнения боевого задания по штурму вражеской позиции. Тела погибших, среди которых было и тело музыканта, еще около четырех недель не могли унести из-за плотного огня. После этого еще два месяца продолжались процедуры установления результатов генетической экспертизы и экспертизы совпадения ДНК, которые окончательно определили остатки тела героя.

Как писал OBOZREVATEL ранее, защищая Украину от российских оккупантов, погиб известный украинский рокер родом из Каменского Днепропетровской области Андрей Касенюк. Он играл в составе группы SilverTown, а затем стал командиром отделения артразведки на направлении Лисичанск – Кременная.

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