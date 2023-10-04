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На войне героически погиб украинский музыкант, пластун и активист Андрей Чепиль. Фото

Анна Кравчук
Люди
2 минуты
12,7 т.
На войне героически погиб украинский музыкант, пластун и активист Андрей Чепиль. Фото

Защищая независимость и территориальную целостность Украины, героически погиб ивано-франковский музыкант, пластун, общественный активист Андрей Чепиль. Он воевал с оккупантами на запорожском направлении в составе 47-й отдельной бригады "Магура".

Чепиль также был главой Ивано-Франковской ячейки "Студенческого братства" и членом Мальтийской службы помощи. О большой утрате сообщили на Facebook-странице "Пласт – украинский скаутинг".

Еще во время Революции Достоинства иванофранковец стоял на Майдане, отстаивая права всех украинцев на светлое будущее. А когда Россия совершила полномасштабное вторжение, Андрей пополнил ряды ВСУ. Сначала участвовал в боевых действиях на Харьковщине, возле Изюма и Купянска. Впоследствии по собственной инициативе перевелся в 47-ю отдельную механизированную бригаду "Магура". Участвовал в специализированных военных учениях в Германии, где приобретал навыки работы на боевой машине "Брэдли".

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На войне героически погиб украинский музыкант, пластун и активист Андрей Чепиль. Фото

На фронте защитник был главным сержантом взвода, командиром боевой машины, а также исполнял обязанности командира взвода.

На войне героически погиб украинский музыкант, пластун и активист Андрей Чепиль. Фото

В мирной жизни мужчина, кроме общественной деятельности, занимался музыкой. Андрей – саксофонист и певец. Он также был участником кавер групп Frisson Band и Smerichka. Более того, музыкант проходил срочную службу в военном оркестре почетного караула при президентском полку.

На войне героически погиб украинский музыкант, пластун и активист Андрей Чепиль. Фото

Незадолго до полномасштабного вторжения, в 2021 году, Чепиль женился на своей коллеге, музыкантке Богдане Кинаш.

На войне героически погиб украинский музыкант, пластун и активист Андрей Чепиль. Фото

Воин погиб 28 июня вблизи села Роботино на запорожском направлении во время выполнения боевого задания по штурму вражеской позиции. Тела погибших, среди которых было и тело музыканта, еще около четырех недель не могли унести из-за плотного огня. После этого еще два месяца продолжались процедуры установления результатов генетической экспертизы и экспертизы совпадения ДНК, которые окончательно определили остатки тела героя.

На войне героически погиб украинский музыкант, пластун и активист Андрей Чепиль. Фото

Как писал OBOZREVATEL ранее, защищая Украину от российских оккупантов, погиб известный украинский рокер родом из Каменского Днепропетровской области Андрей Касенюк. Он играл в составе группы SilverTown, а затем стал командиром отделения артразведки на направлении Лисичанск – Кременная.

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