Через пять месяцев после рождения дочери: Джон Ледженд в четвертый раз стал отцом и показал фото малыша

Американский певец Джон Ледженд (настоящее имя – Джон Роджер Стивенс) и его супруга, модель Крисси Тейген, 19 июня в четвертый раз стали родителями. Всего через пять месяцев после рождения дочери Эсти Максин Стивенс, звездная семья встретила еще одного ребенка. По словам любимой вокалиста, она всегда мечтала иметь именно четверо наследников.

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Радостной новостью знаменитости поделились 28 июня у себя в Instagram. Сына супругам подарила суррогатная мать Александра. Мальчик получил имя в честь нее – Рен Александр Стивенс. Стало известно, что первый эмбрион у женщины не прижился, потому ей понадобилась еще одна попытка (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Рен Александр Стивенс, наша новая любовь", – подписал кадр Джон Ледженд.

А его жена в личном блоге рассказала: "Сколько я себя помню, я всегда хотела четверых детей... Мы встретили Александру, самую любящую и сострадательную суррогатную мать, которую мы только могли себе представить. Я поняла, что она идеально подходит нам, как только мы с ней заговорили. Все наши желания и мечты совпали. Я хотела положить голову ей на живот, чтобы чувствовать его (малыша, – ред.) икоту и толчки. Первый эмбрион, который мы пробовали с Алекс, не выжил, и я никогда не забуду, как упорно она боролась, чтобы подготовиться ко второму!".

37-летняя модель также вспомнила, как она переживала за здоровье Александры и малыша, будучи сама беременной. Супруги очень обрадовались, узнав, что между их детьми будет небольшая разница в возрасте.

Напомним, селебрити поженились в 2013 году после 6 лет отношений. Помимо Рена Александра Стивенса они воспитывают дочь – Луну Симону Стивенс (род.14 апреля 2016 года), сына – Майлза Теодора Стивенса (род.16.мая 2018 года) и дочь – Эсти Максин Стивенс (род.13 января 2023 года).

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