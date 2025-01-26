Через полтора года после смерти Шинейд ОʼКоннор стало известно, что певица оставила в наследство своим детям

Через полтора года после смерти легенды ирландской музыки, певицы Шинейд О'Коннор, которая отошла в засветы в июле 2023-го, стало известно, что унаследовали ее дети. Артистка оставила своим потомкам Джейку Рейнольдсу, Иешуа Фрэнсису Нилу и Ройсин 1,7 миллиона фунтов стерлингов (больше 2 млн долларов).

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Однако, как отмечает таблоид The Sun, после оплаты долгов, церемонии похорон и судебных издержек эта сумма несколько уменьшилась. В конце концов, потомки знаменитости смогли стать владельцами 1,4 млн фунтов стерлингов (более $1,7 млн).

Кроме того, в завещании Шинейд ОʼКоннор дала наставления относительно дальнейшей судьбы своих творческих произведений. Исполнительница хотела, чтобы потомки могли использовать ее музыкальное наследие "по полной".

"Я распорядилась, чтобы после моей смерти по усмотрению моих детей, которым в то время исполнится 18 лет, мои альбомы были изданы так, чтобы "выдоить их по полной", – завещала знаменитость.

Легендарная ирландская певица просила своих родных, чтобы в гроб ее положили в наряде священника, а рядом разместили Библию на иврите и один из ее альбомов Theology. Исполнителем завещания был назначен бывший муж артистки Джон Рейнольдс, в браке с которым звезда состояла с 1987 по 1991 год.

Напомним, сердце Шинейд ОʼКоннор остановилось 26 июля 2023-го в возрасте 56 лет. Как отмечается в свидетельстве о смерти исполнительницы, причиной трагедии стало "обострение хронического обструктивного заболевания легких и бронхиальной астмы вместе с инфекцией нижних дыхательных путей низкой степени злокачественности".

До появления официальной информации на просторах зарубежных медиа считали, что знаменитость отошла в вечность из-за сложного онкологического заболевания, с которым она боролась в течение длительного времени. Другим предположением было ухудшение психологического состояния музыканта из-за смерти 17-летнего сына Шейна, который совершил самоубийство.

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