Стало известно, что Нина Матвиенко оставила в наследство своим детям и как они его поделили

Певица Тоня Матвиенко, дочь легендарной украинской артистки Нины Матвиенко, которая ушла в мир иной осенью 2023 года, рассказала о завещании матери. В частности, исполнительница призналась, как удалось поделить имущество с родными братьями – Януарием и Андреем.

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Теперь семья договорилась, что и кому достанется в наследство, поделилась Матвиенко с журналисткой "Ранку у великому місті" на ICTV Ксенией Малинюк. В конце концов певице остался загородный дом матери, где она проживает с мужем и детьми. Братьям звезды принадлежит другая часть недвижимости.

"Мы продолжаем жить в доме мамы. И все по наследству досталось мне. Мы поделили. Им другое досталось, а мне дом. У нас от родителей есть недвижимость. И после смерти мамы мы договорились, кто что хочет. Без скандалов поделили. Папа со мной живет. И так будет всегда, потому что это мой папа", – рассказала дочь знаменитости.

Исполнительница добавила – комната Нины Митрофановны в доме остается памятной для семьи. "Видимо, до конца еще нет этого принятия, что человека нет. Я не пришла в себя, но комнатка ее есть. А я продолжаю петь", – призналась Матвиенко.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Тоня Матвиенко рассказала, о чем попросила Вакарчука после смерти мамы: было неожиданно, но он сразу согласился. Подробности – в нашем материале.

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