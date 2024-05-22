'Человека нести на носилках тяжело. А погибшего – еще труднее'. Солист Львовской оперы рассказал о жизни на войне

Солист Львовского национального академического театра оперы и балета имени Соломии Крушельницкой Игорь Михневич рассказал о своем опыте на передовой. Сейчас артист сменил микрофон на оружие, а также научился спасать побратимов.

Пение он забросил, а в театр теперь заглядывает только во время отпуска. Об этом звезда спектаклей "Запорожец за Дунаем", "Дон Паскуале", "Любовный напиток", "Кармен", "Дон Жуан" и других рассказал "Суспільному".

На войну Игорь Михневич пошел в марте 2022 года, когда получил повестку. Он был готов как к полномасштабному вторжению РФ, так и к службе.

"Мы, артисты, имеем такую чуйку. Была антитеррористическая операция. Она не могла продолжаться вечно. Я понимал, что Россия не остановится на том. Я не подлежал бронированию. Поэтому я готовился. Пришел в военкомат. Но там некоторое время не знали, куда меня направить. Повозили по разным частям, места уже все были заняты. И в конце концов впихнули в пехотный стрелковый батальон", – рассказал певец.

Он стал стрелком-санитаром, поэтому участвовал в боях с врагами Украины и спасал раненых военных. О потерях украинец вспоминает с болью.

"Первый бой… К сожалению, к сожалению, не забывается. Враг был в 25 метрах от нас. Это был стрелковый бой. В том бою все остались живы и цели. А уже через несколько дней, к сожалению, у нас были первые погибшие", – сказал артист.

Игорь Михневич вытаскивал раненых и погибших из сгоревшей техники, нес километрами к месту, где им могли оказать помощь, и поддерживал после ранений.

"Человека нести на носилках тяжело. А погибшего – еще труднее. Хорошо, когда раненый что-то говорит, жалуется, что болит. Это значит, что он в себе, ты можешь определить его состояние. А он выражает все, что думает, слова не подбирает, ругает тебя. Раненые на тебя злые и недобрые. Но ты знаешь, что ты спасаешь его жизнь", – добавил герой.

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