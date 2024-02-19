'Чего смотришь?' Киркоров испугал и довел до слез дочь 'вагнеровца', который потерял ноги на войне против Украины

Одиозный российский певец Филипп Киркоров хотел отбелить свою репутацию после "голой вечеринки" приездом во временно оккупированные города Донецкой области, но и там напортачил. Так, в Макеевке кремлевский шут, вручая детям куклы в виде себя самого, испугал и довел до слез маленькую девочку, а в добавок еще и оставил ее без подарка. Девочкой этой оказалась дочь террориста, который воевал в ЧВК "Вагнер" и потерял на фронте обе ноги. В России же таких персонажей называют "героями".

Иными словами, Киркоров в оккупированной украинской Макеевке довел до слез дочь российского "героя" без ног – Z-патриоты возмущены, а сам путинист тем временем уже вернулся в Москву и засветился на федеральных каналах. Подробностями инцидента поделились российские СМИ.

Один из очевидцев рассказал пропагандистам: "Девочка засмотрелась на артиста. Он спросил: "Что смотришь?" и сунул ей куклу, изображающую певца. Девочка испугалась и куклу сначала не взяла, сказала, что она страшная. Киркоров разозлился, буркнул что-то сердито себе под нос и куклу девочке не дал. И ничего вообще не дал. Ребенок расплакался".

Пропагандисты также сообщают, что девочке, которая познала все "прелести" от знакомства с "королем российской эстрады", 7 лет. Ее отец – ветеран так называемой "СВО", а мать – медсестра. Семья живет в оккупированной Макеевке Донецкой области. Живет якобы очень бедно.

Авторы новости добавили, что связались с отцом девочки. Тот ответил, что хотел бы "расправиться" с Киркоровым, но "на это нет ни сил, ни денег". "Вагнеровец" также выразил надежду, что путиниста за его поступок не простят в России. Впрочем, как мы заметили выше, певца уже давно простили и даже на федеральные каналы вернули.

Напомним, визит Филиппа Киркорова во временно оккупированную Донецкую область пришелся по душе не всем россиянам. Оккупанты, перед которыми артист пел, обозвали его шоу "петушиным" и попросили больше не ездить с концертами к ним. Детальнее о реакции захватчиков на "шоу" звезды – читайте в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA также писал, что в Горловке путинист исполнил песню "Снег", права на которую принадлежат украинке Ирине Билык. Она в ответ посвятила Киркорову поэзию о "кровавом снеге" и позоре певца, который поддерживает убийц.

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