Частный самолет солиста Mötley Crüe столкнулся с другим джетом: подробности авиатрощи, в которой погиб один человек

Частный самолет солиста рок-группы Mötley Crüe Винса Нила столкнулся с другим самолетом во время посадки в аэропорту Скоттсдейл в Аризоне, США. Хотя артист не находился на месте инцидента, однако один человек все же погиб, еще несколько получили травмы и были госпитализированы.

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Самолет Винса Нила "по неизвестным на этот момент причинам вылетел за взлетно-посадочную полосу, что привело к столкновению с другим припаркованным самолетом". О случившемся стало известно из Instagram Mötley Crüe.

"На борту самолета господина Нила были два пилота и два пассажира. Господина Нила в самолете не было. Более конкретные подробности по поводу столкновения недоступны, поскольку ситуация быстро развивается и продолжается расследование. Мысли и молитвы Нила обращаются ко всем, кто был причастен к этому событию, и он благодарен за критически важную помощь всем службам быстрого реагирования, которые оказывают помощь сегодня", – отметили в заявлении.

Как сообщает TMZ, на борту самолета находились девушка Нила Рейн и ее подруга Эшли. В результате аварии Рейн получила переломы пяти ребер, однако обе женщины выжили. Также в самолете было два пилота, один из которых погиб, а второй вместе с пассажирами доставлен в больницу.

Причиной столкновения, вероятно, явился отказ левого шасси при приземлении.

Представитель Mötley Crüe Аллен Ковач подтвердил, что Винс Нил в безопасности и выразил соболезнования семьям погибших. Также менеджмент группы рассматривает возможность оказания помощи пострадавшим в трагедии.

Из-за авиакатастрофы взлетно-посадочная полоса аэропорта Скоттсдейла была закрыта "на неопределенный срок". Представители администрации сообщили, что Федеральное управление гражданской авиации (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) уже приступили к расследованию причин аварии.

Винс Нил, настоящее имя Винсент Нил Уортон, родился 8 февраля 1961 года в Голливуде. Он стал известен как фронтмен легендарной рок-группы Mötley Crüe, сформировавшейся в 1981 году.

Группа известна не только своими хитами, но и скандальным образом жизни его участников. За годы карьеры они неоднократно попадали в скандалы, имели проблемы с алкоголем и наркотиками, а также с законом. В 2019 году на платформе Netflix вышел художественный фильм "Грязь" (The Dirt) об истории группы.

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