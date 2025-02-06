В России во время обыска 'выпал из окна' проукраинский певец, якобы донативший на ВСУ: его смерть назвали самоубийством

Певец с Урала и преподаватель игры на гитаре Вадим Стройкин погиб в Санкт-Петербурге во время обыска в своей квартире. 59-летний музыкант, подозреваемый в финансовой поддержке Вооруженных сил Украины, якобы самостоятельно выпал из окна 10-го этажа ровно в тот момент, когда к нему пришли российские силовики.

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По данным пропагандистских медиа, правоохранители посетили квартиру Стройкина в рамках уголовного дела об "участии в террористической организации". Человек, по версии россиян, отошел на кухню попить воды, а через несколько секунд уже лежал под окнами.

Поскольку в современной России любая поддержка Украины подпадает под "экстремизм" или "терроризм", музыканту грозило до 20 лет колонии. Выход из этой ситуации он нашел быстро.

После начала полномасштабного вторжения России музыкант публиковал антивоенные посты в своих соцсетях. Именно поэтому российские силовики якобы решили проверить его на донаты ВСУ. В частности, Стройкин часто критиковал власти РФ. В одном из постов он назвал диктатора Владимира Путина "убл*дком" из-за того, что "пошел войной не только на братский народ – он объявил войну народу собственному".

Вадим Стройкин родился в Снежинске, городе, который в советское время был закрыт из-за расположения там ядерного предприятия. Родители работали на секретном объекте, а сам Вадим окончил Британскую школу журналистики. В 90-х работал радиоведущим, создал авторскую программу "Антология авторской песни" на "Эхо Москвы – Екатеринбург". Позже основал туристическую компанию, но, в конце концов, полностью посвятил себя музыке.

Последние 10 лет Стройкин занимался преподаванием игры на гитаре, проводил уроки по всему миру, активно гастролировал и работал над новыми проектами.

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