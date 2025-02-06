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В России во время обыска "выпал из окна" проукраинский певец, якобы донативший на ВСУ: его смерть назвали самоубийством

Катерина Галущенко
Люди
2 минуты
1,4 т.
В России во время обыска 'выпал из окна' проукраинский певец, якобы донативший на ВСУ: его смерть назвали самоубийством

Певец с Урала и преподаватель игры на гитаре Вадим Стройкин погиб в Санкт-Петербурге во время обыска в своей квартире. 59-летний музыкант, подозреваемый в финансовой поддержке Вооруженных сил Украины, якобы самостоятельно выпал из окна 10-го этажа ровно в тот момент, когда к нему пришли российские силовики.

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По данным пропагандистских медиа, правоохранители посетили квартиру Стройкина в рамках уголовного дела об "участии в террористической организации". Человек, по версии россиян, отошел на кухню попить воды, а через несколько секунд уже лежал под окнами.

Поскольку в современной России любая поддержка Украины подпадает под "экстремизм" или "терроризм", музыканту грозило до 20 лет колонии. Выход из этой ситуации он нашел быстро.

В России во время обыска "выпал из окна" проукраинский певец, якобы донативший на ВСУ: его смерть назвали самоубийством

После начала полномасштабного вторжения России музыкант публиковал антивоенные посты в своих соцсетях. Именно поэтому российские силовики якобы решили проверить его на донаты ВСУ. В частности, Стройкин часто критиковал власти РФ. В одном из постов он назвал диктатора Владимира Путина "убл*дком" из-за того, что "пошел войной не только на братский народ – он объявил войну народу собственному".

Вадим Стройкин родился в Снежинске, городе, который в советское время был закрыт из-за расположения там ядерного предприятия. Родители работали на секретном объекте, а сам Вадим окончил Британскую школу журналистики. В 90-х работал радиоведущим, создал авторскую программу "Антология авторской песни" на "Эхо Москвы – Екатеринбург". Позже основал туристическую компанию, но, в конце концов, полностью посвятил себя музыке.

В России во время обыска "выпал из окна" проукраинский певец, якобы донативший на ВСУ: его смерть назвали самоубийством

Последние 10 лет Стройкин занимался преподаванием игры на гитаре, проводил уроки по всему миру, активно гастролировал и работал над новыми проектами.

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