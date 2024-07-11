Бывший зек и человек с примитивным складом ума. Повалий объяснила, почему поддерживала Януковича и даже стала его советницей

Певица Таисия Повалий, которая родилась на Киевщине и здесь построила свою карьеру, а затем предательски сбежала в Россию, вспомнила, что более 10 лет назад сидела на одном из красных кресел Верховной Рады Украины в роли депутата партии "Партии регионов". Что стало поводом к решению кардинально сменить профессию – она так и не сказала, но отметила, что восхищалась подобным себе тогдашним президентом-предателем Украины Виктором Януковичем, для которого даже стала советницей.

Видео дня

Внимание Повалий привлекла его "трагическая" биография, а именно то, что его воспитывала бабушка в деревне. Человек с народа, так сказать. Однако она упустила неприятные моменты с жизни "политика", такие, как пребывание за решеткой, незнание государственного языка, нехватка интеллектуальных способностей и многие другие. Похвалить Януковича артистка пришла на интервью известной российской блогерше Татарке.

"Я была в Донецке. Виктор Федорович был тогда губернатором. Меня увлекало всегда, как живут люди, какие чистые города. И вот биография его, что он вырос без матери, что он рос с бабушкой в деревне... Знаешь, это какое-то такое родство: вот человек без мамы и достиг таких успехов. Ты знаешь, что Донбасс для меня тоже был важным. Из Донбасса идет этот наш стержень украинский", – заявила Повалий.

По словам артистки, она получила больше жизненного опыта, являясь нардепкой, чем певицей. В частности, коллаборантка до сих пор удивляется, почему после посещения российской Государственной Думы ей устраивали допрос в прокуратуре.

"Мне предложение поступило от Виктора Федоровича буквально за неделю до съезда. Я получила колоссальный опыт. Я, возможно, закалилась больше, чем бы была где-то на гастролях и смотрела на происходящее со стороны. Мы же с группой депутатов приезжали в Государственную Думу. После этого нас вызвали в прокуратуру, я давала показания, почему мы уехали в Россию, почему мы разговаривали с депутатами из Государственной Думы, почему мы заходили в зал. Мы всем показывали, что Украина идет не тем путем, что мы должны дружить с Россией, но многие этого не понимали, не видели, не хотели видеть и не хотели слышать", – продолжила "урок" российской пропаганды Повалий.

Колаборантка была кандидатом от "Партии регионов" в октябре 2012 года во время парламентских выборов в Украине. В декабре она уже официально работала депутатом, но недолго ее государственная карьера продолжалась, ведь уже в конце 2014 года ее лишили этой работы. Сбежала в Россию артистка чуть ли не одновременно с экспрезидентом Януковичем почти сразу после Революции Достоинства.

Как заметно из заявлений Таисии Повалий, она горячо поддерживала уроженца Донбасса и закрывала глаза на все его выходки что до поста президента, что после. Янукович стал для многих украинцев главным героем мемов, ведь почти в любой его речи можно было найти жемчужинки: 10 минут вспоминал, как на украинском будет "елка", но эту миссию провалил, боролся с венком во время церемонии возложения цветов, говорил "территорию нашего государства нужно сделать опасной для жизни граждан", не мог произнести слово "пропагандировать", придумывал собственные пословицы и поговорки и многое другое. В Интернете им даже отдельный термин придумали – "янукизмы".

Но несмотря на большое наследие мемов, у Януковича было такое же большое наследие противозаконных выходок. Еще в 17 лет имел судимость на 1,5 года лишения свободы за ограбление. В 20 лет его снова отправили за решетку за избиение. В частности, перед баллотированием на пост президента Украины возник также факт о его сотрудничестве с КГБ.

"Оказалось, что кандидат в президенты банально безграмотен. На сложном пути к президентству Виктору Януковичу пришлось бороться не только против политических конкурентов, но и не менее сложных врагов: грамматики и орфографии. Когда он заполнял в центральной избирательной комиссии заявление о том, чтобы стать кандидатом в президенты, он совершил ошибку в своем ученом звании. Да, мы получили мем "Проффесор". Вы правильно услышали, у Януковича было ученое звание. А еще он доктор экономических наук и академик. Ну, возможно, когда ты покупаешь три какие-то должности, там была существенная скидка, а возможно он просто ошибся в списке закупок в "Сильпо" и вместо докторской колбасы ему его помощник купил докторскую степень", – пошутил в YouTube блогер Ярема Дух.

Ранее OBOZ.UA писал, что Таисия Повалий честно и с пафосом рассказывала, что ездила во временно оккупированный Россией Луганск проводить свой концерт и мечтает побывать в Киеве. Чтобы передать свою боль, она даже попыталась выдавить из себя крокодиловые слезы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!