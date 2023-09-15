'Кішачі магазини' от Королевской и 'Йолка' от Януковича: ляпы украинских политиков и ведущих в эфире, ставшие мемами

Ляпнуть в прямом эфире что-то лишнее – очень просто. Стать после этого звездой легендарных мемов – еще легче. С этой задачей особенно умело справляются наши политики, ну и конечно телеведущие, которые в силу своей профессии ежедневно рискуют совершить тот или иной забавный ляп.

Политические украинские мемы стали отдельным пластом отечественной поп-культуры. О них и других легендарных ляпах, которые буквально наизусть могут процитировать украинцы, расскажем в материале OBOZREVATEL.

Кернес снимает предвыборное видео для Добкина

"У тебя скучное лицо, тебя никто денег не даст", "Текст по-дебильному написан", "Давай по новой, Миша, все х*йня" – эти фразы из легендарного видео, когда Геннадий Кернес руководил съемками предвыборного ролика кандидата на городского главу Харькова Михаила Добкина в 2005 году, знают, пожалуй, все. Видео появилось на YouTube в 2007 году, и уже более 16 лет оно не теряет своей популярности. Новые и новые поколения интернет-пользователей цитируют фразы из неудачных дублей политического ролика и снимают на него не менее смешные пародии.

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"Кішачі магазини" от Натальи Королевской

Пророссийские политики в Верховной Раде, безусловно, повлекли много бед, но вклад в развитие украинской мемной культуры они внесли весомый. Глядя на попытки коллаборантов говорить на украинском языке, невольно возникает совершенно очевидный вопрос: "Как за них могли голосовать?" Но искать ответы уже нет смысла, вместо этого можем посмеяться над легендарным выступлением экснардепки от "Оппозиционного блока" Натальи Королевской во время ее спича в парламенте о задержанной на границе гуманитарной помощи. На каком языке тогда говорила пророссийский политик – остается только догадываться, но благодаря ей украинцы точно знают: "Кішкі та цуценята чиїсь там не могут покупати себе в кішачіх магазинах".

Олег Царев не знает, когда началась Вторая мировая война

В 2014 году кандидат в президенты от пророссийской "Партии Регионов" Олег Царев на вопрос журналиста Романа Скрипина о том, когда началась Вторая мировая война, после затяжной паузы издал потрясающий ответ: "Что?" Телеведущий переспросил, но Царев пытался сделать вид, что у него есть хоть немного мозгов, поэтому начал рассказывать о Волынской резне. Скрипин же был непреклонен и настоял, чтобы кандидат ответил на его простой вопрос. Царев еще долго молчал, точную дату так и не назвал, но впоследствии озвучил год – 1941, вместо 1939.

Янукович и его ляпы

А этот персонаж (иначе его и не назовешь) может претендовать на отдельную подборку мемов. Экспрезидент Украины за время своего правления имел столько уморительных ляпов в прямом эфире, что выбрать только один из них – просто невозможно. Больше всего смешных моментов связаны, безусловно, с попытками Виктора Федоровича говорить на родном языке. Он путал слова, миксовал украинский и русский, а однажды даже назвал поэтессу Анну Ахматову – Анной Ахметовой. Популярным стал эпизод, когда Янукович около 10 секунд вспоминал слово "ялинка", однако так и не вспомнил, поэтому вместо него выдал "йолку". Еще один известный конфуз случился во время выступления в Давосе, где президенту предстояло произнести лозунг промо-кампании Украины, который демонстрируется на мировых телеканалах "Увімкни Україну". Казалось бы, что здесь сложного? Однако путинский миньон не справился, и после нескольких неудачных попыток сделал вид, что ничего не произошло.

Также Янукович говорил, что "территорию нашего государства нужно сделать опасным для жизни граждан", не мог произнести слово "пропагандировать", придумывал собственные пословицы и поговорки и многое другое. В Интернете этим перлам даже отдельный термин придумали – "янукизмы".

А еще был Николай Азаров со своими "кровосисями", Сумской городской голова Геннадий Минаев и его "підпис здесь і підпис здесь" и многое другое. Украинцы создают с их выражениями смешные попурри и ремиксы, продолжая, как говорят комментаторы, "сквозь слезы смеяться".

"Степлер – суфлер"

Незабываемые мемы нам подарили не только политики, но и некоторые представители отечественного телевидения и шоу-бизнеса. В частности, одним из самых популярных стал "нецензурный конфуз" ведущего Руслана Фармуса. На тот момент он являлся диктором новостей ивано-франковской телерадиокомпании "3-Студия". Журналист во время съемок новостей выругался на неисправный суфлер и порвал сеть: "С*ка, бл*ть, е*баный цейво... степлер, на*уй. Суфлер, б*ять, еб*ный на*уй. Я, бл*ть, х*ярю, а оно не идет".

"Отака х*йня, малята"

Это популярное изречение, которое смело можно считать крылатым, по известной городской легенде, впервые применил ведущий Петр Вескляров, более известный как Дед Панас, в прямом эфире детской телепередачи "Вечерняя сказка" на УТ-1 в начале 1980-х. Информация о том, что ведущий действительно нецензурно высказался в эфире детской программы приобрела широкую популярность как анекдотический случай. Однако документального подтверждения этой легенде нет, поскольку программа выходила в прямом эфире.

Как писал OBOZREVATEL, в украинском TikTok завирусился мем о "кандидате в президенты" Лебиговиче. На самом деле речь идет о стримере Михаиле Лебиге, который не собирается баллотироваться в лидеры страны и даже в Верховную Раду не стремится. Однако интернет-пользователей не остановить: они создают агитационные листовки, распространяют в комментариях хештег "за Лебиговича" и даже поют об этом песни.

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