Бывший муж Лорак откровенно рассказал о разводе и новой пассии
Бывший муж украинской певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу признался, что после развода с супругой у них был очень сложный период. Как оказалось, артистка даже не хотела контактировать с экс-возлюбленным.
Мужчина заявил, что ему было грустно, так как "15 лет живешь с человеком, а после определенной ситуации остаешься один в другой стране, куда приехал ради своей семьи". Такими подробностями экс-супруг Лорак поделился в интервью программе "Викриття" на YouTube-канале Kyiv LIVE (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Налчаджиоглу рассказал, что после расставания в его жизни началась перезагрузка. Сейчас он занимается продажей косметики и развивает свой второй бизнес – организовывает концерты для популярных исполнителей.
"Сейчас я считаю себя счастливым человеком. Моя дочь здорова, я здоров, мои близкие здоровы", – отметил мужчина.
На данный момент Налчаджиоглу общается с дочерью Софией в основном онлайн по три раза каждый день. Девочка записывает голосовые сообщения папе, а в обед и вечером звонит по видеосвязи.
Отметим, что теперь бывший муж Лорак встречается с 24-летней визажисткой Лилией. Налчаджиоглу добавил, что он кардинально решил изменить свою жизнь и уверен, что эти отношения навсегда.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
информация о том, что Лорак решила развестись, появилась в октябре 2018 года.
Иск в суд был подан 4 декабря 2018 года, а первое заседание состоялось 24 декабря.
Брат певицы рассказал подробности, уточнив, что дочь София после развода должна остаться с матерью.
Пара официально разведена с 31 января 2019 года.