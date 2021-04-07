Колишній чоловік Лорак відверто розповів про розлучення і нову пасію
Колишній чоловік української співачки Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу зізнався, що після розлучення з дружиною у них був дуже складний період. Як виявилося, артистка навіть не хотіла контактувати з екскоханим.
Чоловік заявив, що йому було сумно, оскільки "15 років живеш з людиною, а після певної ситуації залишаєшся один в іншій країні, куди приїхав заради своєї сім'ї". Такими подробицями ексчоловік Лорак поділився в інтерв'ю програмі "Викриття" на YouTube-каналі Kyiv LIVE (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Налчаджиоглу розповів, що після розставання в його житті почалося перезавантаження. Зараз він займається продажем косметики та розвиває свій другий бізнес – організовує концерти для популярних виконавців.
"Зараз я вважаю себе щасливою людиною. Моя дочка здорова, я здоровий, мої близькі здорові", – зазначив чоловік.
Зараз Налчаджиоглу спілкується з дочкою Софією в основному онлайн по три рази кожен день. Дівчинка записує голосові повідомлення татові, а в обід і ввечері дзвонить по відеозв'язку.
Зазначимо, що тепер колишній чоловік Лорак зустрічається з 24-річною візажисткою Лілією. Налчаджиоглу додав, що він кардинально вирішив змінити своє життя і впевнений, що ці стосунки назавжди.
Як раніше писав OBOZREVATEL:
інформація про те, що Лорак вирішила розлучитися, з'явилася в жовтні 2018 року.
Позов до суду був поданий 4 грудня 2018 року, а перше засідання відбулося 24 грудня.
Брат співачки розповів подробиці, уточнивши, що дочка Софія після розлучення повинна залишитися з матір'ю.
Пара офіційно розлучена з 31 січня 2019 року.