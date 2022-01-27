Бывший королевский шеф-повар назвал продукт, который ненавидит Елизавета II

Бывший королевский шеф-повар Даррен МакГрэди как никто другой знает о предпочтениях монарха Великобритании Елизаветы II в еде. Он рассказал, что есть продукт, который Ее Величество настолько сильно не любит, что попросила исключить из всех блюд в меню.

По словам МакГрэди, под запрет попал неприятно пахнущий чеснок. Об этом пишет издание DailyStar. Королева так сильно не любила аромат и вкус этого культурного растения, что его даже не хранили на кухне.

"Она ненавидела его запах, она ненавидела его вкус", – поделился с журналистами Даррен.

Кроме того, повара старались не класть в блюда слишком много лука. И хотя Елизавета II была к этому ингредиенту более снисходительной, его добавления в различные рецепты все же старались избегать.

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МакГрэди рассказал, что королевская семья, когда дело касалось обедов, отдавала предпочтение замку Белморал в Шотландии. В столовой этой резиденции правительнице нравилось бывать больше, чем в Букингемском дворце.

Также бывший шеф-повар рассказал о любимых напитках Елизаветы. Предыдущие отчеты предполагают, что это мартини или сладкое немецкое вино. Как рассказал Даррен, это вовсе не так – королева обожает джин и дюбонне (французский аперитив на основе креплёного вина).

"Ей нравился напиток, приготовленный из двух частей дюбонне и одной части джина с двумя кубиками льда и ломтиком лимона", – вспомнил шеф.

Вермут сделан из крепленого вина, смешанного с травами, специями и хинином. Сомелье описывают его как довольно сладкий.

Королева довольно часто баловала себя бокалом любимого напитка, пока доктора не порекомендовали ей сократить употребление алкоголя. Елизавета даже предоставила бренду Dubonnet специальный Королевский ордер. Такой выдается компаниям, которые регулярно поставляют товары королевской семье.

Коротко о личности:

Елизавета Александра Мария – самый долгопребывающий на службе монарх в истории. Она правит Великобританией почти семь десятилетий. Родилась 21 апреля 1926 года в резиденции графа Стратмор в лондонском районе Мейфэр на Брютон-стрит.

Ранее OBOZREVATEL писал о пяти самых дорогих драгоценностях из коллекции Елизаветы ІІ. Эксперты предполагают, что полная стоимость всех диадем, ожерелий, серег и браслетов составляет2,9 миллиарда фунтов стерлингов (около 115 млрд гривен).