Бывшая жена Павлика высказалась о тяжелой жизни с певцом

Бывшая жена украинского певца Виктора Павлика Лора Созаева призналась, что ей трудно жилось с артистом. Женщина сравнила себя с героиней фильма "Жена" 2017 года.

Такое заявление Созаева сделала на личной странице в Facebook. Она порекомендовала подписчикам посмотреть ленту, чтобы понять, на какие жертвы она шла в браке и как "играла на публику".

"Хотите узнать, как я жила 25 лет в браке? Что такое жизнь с творческой личностью? На каком фундаменте строиться карьера? Чем жертвует человек? Как играет на публику? Посмотрите этот фильм!" – написала Лора.

К слову, в комментариях к публикации Созаеву спросили, почему она так долго жила с артистом. Лора ответила, что ее держал их общий ребенок и ответственность.

Фильм "Жена" рассказывает историю супруги успешного писателя Джоан Кастельман, которая в течение сорока лет жертвовала своими мечтами и амбициями ради карьеры мужа. Но когда ему вот-вот должны вручить Нобелевскую премию, она решает рассказать тайну, о которой молчала много лет.

Напомним, что Лора Созаева и Виктор Павлик прожили в браке 25 лет. У них был общий сын Павел, который недавно умер от рака в возрасте 21 года.

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