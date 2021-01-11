Колишня дружина Павліка висловилася про важке життя зі співаком

Юля Ухіна
Юля Ухіна
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Віктор Павлік та Лора Созаєва

Колишня дружина українського співака Віктора Павліка Лора Созаєва зізналася, що їй важко жилося з артистом. Жінка порівняла себе з героїнею фільму "Дружина" 2017 року.

Таку заяву Созаєва зробила на особистій сторінці в Facebook. Вона порекомендувала підписникам подивитися стрічку, щоб зрозуміти, на які жертви вона йшла в шлюбі та як "грала на публіку".

"Хочете дізнатися, як я жила 25 років у шлюбі? Що таке життя з творчою особистістю? На якому фундаменті будувалася кар'єра? Чим жертвує людина? Як грає на публіку? Подивіться цей фільм!" – написала Лора.

Созаєва розповіла про важке життя з Павліком

До речі, в коментарях до публікації Созаєву запитали, чому вона так довго жила з артистом. Лора відповіла, що її тримала їхня спільна дитина і відповідальність.

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Фільм "Дружина" розповідає історію дружини успішного письменника Джоан Кастельман, яка протягом сорока років жертвувала своїми мріями та амбіціями заради кар'єри чоловіка. Але коли йому ось-ось повинні вручити Нобелівську премію, вона вирішує розповісти таємницю, про яку мовчала багато років.

  • Нагадаємо, що Лора Созаєва і Віктор Павлік прожили в шлюбі 25 років. У них був спільний син Павло, який недавно помер від раку у віці 21 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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