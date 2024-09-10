Бывшая жена Остапчука рассказала, почему не хочет делить общий дом через суд

Бывшая жена шоумена Владимира Остапчука – нотариус Кристина Горняк – рассказала, что ей так и не удалось поделить совместный дом с экс-мужем мирным путем, а обращаться в суд она не горит желанием. Женщина объяснила, что пыталась решить дело один на один, но с ней диалог поддерживать не хотят.

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О покупке совместного дома бывшие супруги задумались недолго после женитьбы, то есть в 2021 году. Они приобрели недвижимость в элитном поселке под Киевом, а уже в 2022 году начали делить имущество из-за развода. Прекратились ли разборки и о каком решении ситуации мечтает Кристина Горняк она рассказала в интервью "ЖВЛ".

"Дом, к сожалению, мы не поделили. Я предлагаю, но со мной на диалоги не идут. Я же человек адекватный. Я понимаю, что дом является общим имуществом бывших супругов", – отметила она.

Она не желает решать разделение дома через суд, ведь как нотариус знает, что недвижимость надолго заморозят, и в нем никто не сможет жить.

"Если мы пойдем в суд это будет спорное имущество. На него наложится арест, и этот дом просто заморозится. Он никому не пригодится, понимаете? Я против такой ситуации", – объяснила Горняк.

Как видим, теперь женщина против судебных разбирательств, но раньше своими угрозами оперировала, чтобы Владимир Остапчук сдержал обещание. После их развода мужчина заявлял, что подарит этот дом, но женщина отказалась. Теперь она сожалеет о своем решении.

Известно, что бывшие супруги не успели закончить ремонт в доме, поэтому это сделал Остапчук с новой женой Екатериной Полтавской. Более того, он оформил ей прописку без согласования с Кристиной Горняк, совладелицей недвижимости. Это очень разозлило нотариуса, поэтому в апреле она устроила публичные разборки с Полтавской. После этой ссоры мало что изменилось, ведь вопрос с разделом имущества не решился, и новая жена шоумена до сих пор живет там.

Ранее OBOZ.UA писал, что Екатерина Полтавская и Владимир Остапчук ждут ребенка. В начале августа супруги отпраздновали гендер-пати и узнали пол малыша.

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