Бывшая и нынешняя жены Остапчука устроили публичные 'разборки': Полтавская назвала Горняк теткой

Жена украинского телеведущего Владимира Остапчука Екатерина Полтавская дерзко высказалась в отношении бывшей избранницы шоумена Кристины Горняк из-за обещания, которое не выполнил мужчина после развода. Тот гарантировал, что подарит экс-жене общий дом, а в настоящее время в нем проживает его новоиспеченная любимая и пара активно делает ремонт.

На фоне публичной жалобы Горняк Полтавская коротко, но дерзко отреагировала в InstaStories: "Тёть, отстань..." Без ответа не осталась и Екатерина Полтавская, которая якобы распространила эйджизм, назвав экс-жену Остапчука "старой женщиной в 37 лет".

Впрочем, она утверждает, что никакого плохого слова не говорила по поводу экс-супруги шоумена. "Видит же Бог, что ни одной моей сториз за 1,5 года не было посвящено ей. Что больше, могу хоть будущими детьми поклясться, что ни одного плохого слова не написала анонимно ей. Сколько всего мне бы не писали, как бы ни пытались столкнуть нас лбами, но я не велась на провокации и молчала", – объяснила 23-летняя жена Остапчука.

В частности, она решила высмеять ситуацию, опубликовав фото с игрушечным домом, который отправили ей поклонники. "Да подарите вы ей тот дом. Вот у Lego Duplo есть прикольные – там и ключики от ячейки, и деньжата, и сумочки. Все есть! Дороговато, правда, он стоит, но она любит только дорогие подарки..." – такая подпись сопровождала скриншот с домиком.

После такого оскорбления Горняк уже не могла сдержаться и резко высказалась по поводу Полтавской с иронией к ее словам о возрасте: "Воспитание или есть, или его нет... Это я вам как тетя взрослая говорю".

Она пояснила, что жена Остапчука не должна была комментировать подобное из-за того, что "вопрос касается только меня и моего бывшего мужа, третьи здесь лишние". Впрочем, она заявила, что почувствовала на себе последствия эйджизма (дискриминации по возрасту) и извинилась перед подписчиками старше 30 лет, кого подобные высказывания могли оскорбить.

"Пусть это вас не касается. Этот удар беру на себя, а я стрессоустойчива. Просто извините, если вам не очень приятно читать, что в 37 – это старая женщина. Все мы когда-то были 20+, будем и 50+. Возраст – это только цифра, главное, какие мы в душе", – написала она.

Полтавская попыталась оправдаться за свои слова и заявила, что "тетя" вообще не указывает на старость, а Горняк подобное самостоятельно додумала. "Поэтому не манипулируй по возрасту. И сама не обижай женщин, потому что ты единственная из нас, кто написала о том, что 30+ – это старость", – объяснила женщина.

Публичная разборка закончилась на более-менее спокойной ноте и ответе экс-супруги: "В мою сторону я этого так точно не позволяю. Ну а дальше все, тс... молчу. Надеюсь, на решение полюбовно всех вопросов. Если что, бутылка хорошего вина с меня ".

Спор начался с интервью Горняк YouTube-каналу "Болючі теми", где она рассказала детали развода в 2022 году с Остапчуком. Дом, о котором говорила женщина, был совместно приобретен и бывшие супруги уже начинали делать ремонт, который сейчас продолжает уже новая семья Остапчуков.

"Если бы мы уже закрыли вопрос с домом, я думаю, наши отношения вообще уже не упоминались. Но пока нужно напоминать о том, что есть еще нерешенные моменты. Это нужно спросить у Владимира. Я не знаю. Есть договоренность, есть ситуация, как мы строили этот дом. Возможно, какая-то обида у него. Владимир хотел этот дом мне подарить. Он даже сделал у нотариуса договор дарения. Я сказала о том, что мы договаривались, что это дом 50 на 50, не нужно. Но теперь жалею. Надо было, чтобы все-таки подарил", – рассказала Горняк.

Она объяснила в InstaStories, что больше всего ее возмутила новая прописка Полтавской в ее совместном с Остапчуком доме. В суд женщина решила не обращаться, чтобы не тратить лишние средства на то, что можно решить наедине.

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