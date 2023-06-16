Остапчук будет жить в доме, который строил с Горняк, с новой возлюбленной: его экс-супруга заговорила о суде

Украинский телеведущий Владимир Остапчук на днях побывал в доме, который приобрел в браке с Кристиной Горняк, со своей новой избранницей Екатериной Полтавской. Шоумен заявил – он планирует жить в особняке с 22-летней журналисткой. Но, как оказалось, его бывшая не знала об этом и напомнила ему, что жилье до сих пор принадлежит и ей.

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36-летняя нотариус отреагировала на данную новость в своем Instagram. Девушка не думала, что с разделом имущества у нее возникнут проблемы. Брюнетка надеялась, вопрос с домом можно решить мирно и без суда (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Такое ощущение, что, чем больше я счастливее, тем больше событий с этим домом. Я не знаю, что с домом, узнаю информацию только от вас и со СМИ. На раздел имущества я не подавала, потому что думала, что будет все по закону и без суда. Но я вижу, что не все так просто с этим вопросом", – написала блогер.

Она продолжила, что сейчас практически все свое время уделяет здоровью и обследованиям, потому не знает о планах бывшего мужа. Напомним, недавно нотариус раскритиковала поведение Полтавской, которая почувствовала себя хозяйкой дома и решила сделать перепланировку жилья.

"Спасибо всем, кто переживает... я никак не могу прокомментировать то, что сейчас делает мой бывший муж. Но хорошо, что он делится своими планами, теперь буду знать", – резюмировала Кристина Горняк.

Ранее OBOZREVATEL писал, что 22-летняя Екатерина Полтавская потеряла сознание на отдыхе в Греции. Украинцы подозревают, что молодая возлюбленная Владимира Остапчука может быть беременной. Чтобы узнать все подробности – переходите по ссылке.

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