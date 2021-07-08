Бывшая жена Меладзе – об изменах певца: у меня глаза были, как у больной собаки

Бывшая супруга российского исполнителя Валерия Меладзе Ирина откровенно рассказала об изменах артиста. Тогда женщине казалось, что она и правда была счастливой в браке с мужчиной. Однако лишь недавно Ирина поняла, что обманывала сама себя.

В программе "Судьба человека" экс-избранница певца рассказала, что еще до развода у нее было "выражение глаз, как у больной собаки" (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Он сам мне во всем признался. Мы сразу начали выяснять отношения и это стало последней каплей. Смотрю на свои фотографии и думаю, что в прошлой жизни я считала себя счастливой женщиной. Но уже сегодня, когда я смотрю на эти фото, такое ощущение, что у меня на них выражение глаз, как у больной собаки", – разоткровенничалась она.

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Кроме того, Ирина призналась, что неудачный любовный опыт никак не отразился на ее вере в мужчин.

"По отношению к мужчинам вера внутри меня не исчезла. Мне кажется, практически ничего не поменялось. Я просто сбросила одну кожу и у меня наросла другая", – выразила свою точку зрения женщина.

Напомним, что Валерий и Ирина впервые поженились в марте 1989 года. Ради получения московской прописки был оформлен фиктивный развод, в 1998 году они снова поженились. В 2012 году отношения между супругами были фактически прекращены. 21 января 2014 года был удовлетворен иск Валерия Меладзе о разводе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Валерий Меладзе заявил, что его отношения с первой супругой Ириной начали рушиться гораздо раньше, чем у него появилась симпатия к экс-солистке группы "ВИА Гра" Альбине Джанабаевой. По словам артиста, в какой-то момент они с Ириной перестали понимать друг друга.