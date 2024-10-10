Дженнифер Лопес впервые прокомментировала развод с Беном Аффлеком: мне пришлось уйти

Известная американская певица и актриса Дженнифер Лопес впервые прокомментировала развод со своим бывшим избранником Беном Аффлеком, с которым была в браке два года. Знаменитость призналась: несмотря на то, что ей было сложно решиться на разрыв, она поняла, что хочет обрести счастье в себе, а не других людях.

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Об этом 55-летняя звезда рассказала для журнала Interview. Артистка поделилась, что пока не готова к новым романтическим отношениям, потому что хочет полностью полюбить себя.

По словам Дженнифер Лопес, после официального развода со звездным мужем ей было очень сложно. Актриса долго не могла прийти в себя, однако сейчас осознает, что приняла правильное решение.

"Ты должна быть полноценной, если хочешь чего-то лучшего. Ты должна быть хороша сама по себе. Я думала, что научилась этому, но это не так. А потом, этим летом, мне пришлось сказать: "Мне нужно уйти и побыть одной. Я хочу доказать себе, что я могу это сделать", – рассказала селебрити.

Звезда призналась, что после разрыва брака довольно долго чувствовала одиночество, страх и не могла избавиться от отчаяния. Чуть ли не всю жизнь знаменитость искала счастья в других людях, но этот болезненный опыт помог осознать: наличие отношений никак не идентифицирует ее.

Дженнифер Лопес поделилась, что сейчас она сосредоточена на своем ментальном покое. Артистка работает над тем, чтобы полностью полюбить себя.

"Меня это немного пугает и сбивает с толку. Раньше это выглядело типа: "О, ты не сможешь меня любить, если у меня есть недостатки. Я должна быть совершенной, чтобы меня любили". Это неправда! Кто-то, кто по-настоящему любит вас, поможет вам избавиться от всех сомнений", – высказалась певица.

Напомним, 20 августа Дженнифер Лопес официально подала на развод с актером Беном Аффлеком. Знаменитость указала датой разрыва 26 апреля 2024 года. По словам инсайдеров, звезда решилась на такое решение, поскольку между парой в течение длительного времени имеются неуемные споры из-за денег. Кроме того, супруги имели разное отношение к публичности.

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