Была на пороге самоубийства: 'Мисс Вселенная Украина-2023' рассказала, что ее спасло от суицида

Певица и волонтер из Киева, которая в этом году представит Украину на конкурсе "Мисс Вселенная", Ангелина Усанова рассказала, что в ее жизни был переломный момент, сопровождавшийся мыслями о суициде. "Мисс Вселенная Украина-2023" рассказала о тяжелом периоде по случаю всемирного дня ментального здоровья.

Она раскрыла, что причиной суицидальных мыслей стала потеря отношений, а помогли ей вера и надежда к лучшему. Об этом красавица рассказала в своем блоге (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Как человек, который был на пороге самоубийства после потери важных отношений, я точно знаю, в какие игры с нами может играть наш разум. Когда голос говорит в голове: "Убей себя! Ты бездарность! Ты никому не нужна! Ты не заслуживаешь ни на что!" Когда ты теряешь все и должен начинать жизнь с начала, отстраивая себя пазл за пазликом. Легче поверить негативным мыслям! Легче чувствовать себя жертвой", – рассказала Ангелина Усанова.

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В тот период украинке казалось, что сдаться легче, чем продолжать борьбу. Однако ей удалось вытеснить эти мысли верой в лучшее будущее.

"По своему опыту могу сказать, что наш разум должен быть нашим другом, и он является нашим другом. Наш выбор, какие мысли мы лелеем в себе, хорошие ли мы садоводы в нашем ментальном саду. Жизнь стоит каждой секунды. И самоубийство – это никогда не выход", – резюмировала "Мисс Вселенная Украина-2023".

Для профилактики психологического здоровья она посоветовала заботиться о ментальной гигиене так же, как о теле.

Напомним, Ангелину Усанову избрали обладательницей престижного титула в августе этого года. Конкурс проходил в онлайн-формате через развязанную Россией полномасшую войну в Украине. Больше о победительнице – читайте здесь.

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