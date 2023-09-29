Звезду турецких сериалов обнаружили мертвой в парке Стамбула. Фото

Звезду турецких сериалов Седу Феттахоглу нашли мертвой в парке в Стамбуле. После празднования 44-летия актриса якобы покончила с собой.

Свидетелем этого стал случайный прохожий, вызывавший правоохранителей и медиков. Они констатировали смерть от огнестрельного ранения, сообщили в турецком издании Hurriyet (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Инцидент произошел около 08:00 утра в районе Бейоглу. Полиция получила сообщение о том, что тело женщины обнаружили в парке.

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Актриса лежала на спине, а возле нее на земле были найдены ружье с лицензией на имя Седа Феттахоглу, 7 пуль в магазине и пустая гильза. В сумке Седы Феттахоглу были антидепрессанты.

Нашедший тело студент свидетельствовал: "Я услышал выстрел, когда шел. Когда я вернулся в направлении звука, увидел женщину, которая лежала на спине раненая в голову, и я сообщил полиции".

Расследование продолжается, но предварительная версия – самоубийство. В парке нет камер, которые пролили бы свет на трагический инцидент, поэтому дело может затянуться.

Седа Феттахоглу за долгую карьеру снискала славу профессиональной театральной артистки, а в последние годы еще и принимала участие в съемке многих сериалов. Она снялась в таких кинопроектах, как "Пусть дети не слышат", "Материнская магия", "Жена прокурора" и других.

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