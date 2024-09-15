Обстрелянные дома, вывески из 1960-х годов и темные улицы. Павел Гудимов рассказал о россиянке, которая умоляла вывезти ее в Украину

Павел Гудимов – соучредитель группы "Океан Эльзы" и музыкант, работавший в коллективе более 10 лет, рассказал подробности гастролей коллектива в одном городов, которые его шокировали. Группа, как и многие другие украинские артисты, в свое время гастролировала в России. Последний концерт коллектива состоялся там в декабре 2013 года, затем все выступления были отменены.

Видео дня

Павел Гудимов говорит, что во время выступления в российском Волгограде его ошеломили условия жизни россиян. Об этом он рассказал в интервью OBOZ.UA.

"Это такой ужас, там столько треша, что вы себе не представляете, – вспоминает гастроли в соседнее государство музыкант. – Конечно, если говорить об обычных концертах, то это одно дело. А все, что касается корпоративных выступлений, каких-то поездок по России – это кошмар. Например, помню концерт в Волгограде. Мы выступали в клубе, где даже не было сцены. И он считался единственным приличным развлекательным заведением в то время. После выступления я попросил местных показать нам немного свой город. И был невероятно поражен, что некоторые места до сих пор хранили следы Второй мировой войны. Обстрелянные дома, представляете? Я уже молчу об отсутствии освещения на улицах и вывески на магазинах еще с 60-х годов".

Павел Гудимов также поделился историей, которая больше его поразила во время той поездки: На улице к нам подошла девушка и попросила: "Заберите нас отсюда! Будем делать все, что вы скажете, только вывезите". Я был в шоке от одной этой фразы. Но только сейчас понимаю до конца всю глубину ужаса. И это только одна маленькая история. Есть большие, которые даже не уместятся в одном интервью. Знаете, о наших гастролях в РФ можно написать книгу".

Полное интервью с Павлом Гудимовым читайте здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!