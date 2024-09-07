'Был сильный панический приступ': Ефросинина с 10-летним сыном оказались в эпицентре российской атаки на Киев

Украинская телеведущая и журналистка Маша Ефросинина поделилась последствиями российской атаки дронами-камикадзе на столицу, состоявшуюся 7 сентября. Звуки сирены воздушной тревоги и ПВО разбудили киевлян ночью. По словам знаменитости, она особенно ощутила атаку, ведь оказалась в эпицентре взрыва во время сбивания враждебных целей в небе над Киевом.

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В результате, на потолке квартиры ведущей образовалась трещина. Об этом она сообщила на своей Instagram -странице. Как рассказала Ефросинина, стресс сильно повлиял на ее 10-летнего сына Александра, из-за чего мальчик пережил паническую атаку.

"Сегодня от взрывов у нас пошла трещина на потолке. У Саши был сильный панический приступ – я не знала, как его успокоить, потому что сама испугалась до жгучей тошноты", – написала звезда. Журналистка добавила: несмотря на то, что оккупанты пытаются сломать наш народ, она пытается держаться "из всех своих существующих и несуществующих сил".

"Держусь на какой-то искусственной мечте, вере и словах самоуспокоения, которые проговариваю себе как мантру. И на друзьях держусь, которые всегда протягивают руку поддержки", – продолжила знаменитость и отметила, что они с сыном уехали за город к певице Ольге Поляковой, что восстановиться после сложной ночи.

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