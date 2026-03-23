Был родом из Украины: владелец OnlyFans Леонид Радвинский умер от тяжелой болезни

Владелец платформы OnlyFans Леонид Радвинский умер в результате длительной борьбы с онкологией. Бизнесмену-отшельнику родом из Одессы было 43 года.

Информацию Bloomberg подтвердила лондонская компания Fenix International Ltd, которой принадлежит сервис, созданный Радвинским.

"Мы с глубокой скорбью сообщаем о смерти Лео Радвинского. Лео мирно умер после длительной борьбы с раком. Его семья просила о конфиденциальности в это трудное время", – говорится в заявлении компании.

С каким именно видом рака боролся Радвинский – неизвестно.

Леонид Радвинский родился в 1982 году в Одессе. В детстве вместе с семьей он эмигрировал в США, где вырос в Чикаго. Высшее образование получил в Северо-Западном университете (Иллинойс), где изучал экономику. После обучения начал деятельность в сфере интернет-бизнеса и технологий.

В начале карьеры Радвинский работал над рядом онлайн-проектов, в частности в сфере вебкам-индустрии. Он является основателем платформы MyFreeCams, которая стала одной из известных в сегменте взрослого контента. В 2004 году имя фигурировало в судебном иске компании Microsoft, связанном с рассылкой спама, однако впоследствии дело было закрыто.

Ключевым этапом в его карьере стало приобретение в 2018 году 75% акций материнской компании OnlyFans – Fenix International Ltd – у британского предпринимателя Тима Стокли. После этого платформа начала активно развиваться как сервис платных подписок, в частности с контентом для взрослых, что существенно повлияло на ее популярность.

Радвинский был непубличной фигурой, редко давал интервью и не вел активной медийной деятельности. Его последние публикации в Facebook датированы еще 2021 годом. Известно, что последние годы он проживал во Флориде и руководил венчурным фондом Leo, основанным в 2009 году.

Бизнесмен также занимался благотворительностью. Он поддерживал Мемориальный онкологический центр Слоуна Кеттеринга, а также организации по защите животных в США.

Также известно, что в 2024 году Радвинский передал свою долю в OnlyFans в траст. В частности, как отмечает источник, он вел переговоры о возможной продаже доли компании, однако переговоры находились на ранней стадии и не были завершены.

OnlyFans, основанный в 2016 году, стал особенно востребованным во время пандемии, когда значительное количество создателей контента перешло в онлайн в поисках стабильного заработка. Платформа также привлекала представителей других сфер – фитнес-тренеров, музыкантов, блогеров.

Несмотря на финансовый успех, платформа неоднократно оказывалась в центре критики. Речь шла о модерации контента, безопасности данных и судебных исках, в частности обвинения в использовании специальных людей ("чатеров"), которые могли общаться с пользователями от имени авторов.

