Был на шаг от смерти: Марина Аристова откровенно рассказала об изменах в браке и объяснила, почему не развелась сразу

Украинская ведущая и участница первого сезона шоу "Холостяк" Марина Аристова рассказала о пути развода с экс-нардепом от партии "Слуга народа" Юрием Аристовым, который в разгар войны незаконно уехал на отдых на Мальдивы и долгое время изменял жене. Инфлюенсер объяснила, что тщательно обдумывала каждый шаг расставания, чтобы не остаться с пустыми руками и не начинать жизнь с самого начала.

В интервью Алине Доротюк на одноименном канале Марина Аристова призналась, что первую измену простила, но через полгода снова узнала о похождениях мужа, еще и из открытых источников. По ее мнению, экс-любимого изменила политика, иначе бы он остался верным.

"У меня муж сошел с ума. Он зашивался на работе и мы почти не общались. А через год была измена, потому что в политике все имеют любовниц и это было круто: "Ты классный парень. У тебя есть любовница? Ты молодец! У тебя ее нет? Ты не очень". И когда я впервые поймала его на измене и мы расставались три года назад, он мне сказал: "А кто ты такая, что ты позволяешь себе меня критиковать", – вспомнила она первый год работы Юрия Аристова как народного депутата.

Женщина рассказала, что процессия развода длилась около двух месяцев, но дело закончить не удалось из-за болезни мужа ковидом. Он попал в реанимацию, откуда просил прощения и обещал больше не изменять. Впрочем, через пол года все повторилось, о чем инфлюенсер узнала из одного из украинских изданий.

"Впервые я поймала на горячем, а это были первые недели общения. Пока я два месяца расставалась, он там еще с ней был. А потом поехал в реанимацию и бросил ее. И я тогда простила. И подумала, а попробуем по-новому. И он реально стал более человечным. Это был июль – он вернулся домой. И в январе мне пишет подружка: "Я здесь нашла видео. Отправлять или нет?" Одно издание снимало видео о депутатах и мой прекрасный муж выходил из ресторана в октябре снова с этой прекрасной женщиной. И в тот момент я подумала, надо разводиться", – поделилась она.

Женщиной, с которой имел роман Аристов, была близкой знакомой семьи. Но ведущая утверждает, что не держит на нее зла.

"Этот человек был вхож в мою семью. И это не подруга была, а знакомая. Хорошая знакомая. Даже детей моих знала. Три раза приглашала на встречу и три раза она сливалась. К ней претензий не имею, потому что она свободная женщина, она не замужем. Она никому ничего не виновата. У меня вопрос к нему", – рассказала она.

Чтобы законно развестись и оставить с крышей над головой, Марина Аристова решила неспешно задекларировать свое имущество и присвоить свою часть, чтобы во время суда мужчина не смог забрать насильно ее долю нажитого.

"Для меня в тот момент разводиться было самоубийством. И я подумала, что сейчас горячиться не нужно, посмотрим, что будет дальше. У меня был свой бизнес и это все было куплено мной. К разводу я подготовилась, он все подписал. Я провела такой нормальный пласт работы до того, как пришла и сказала: "А теперь мы расстаемся". Я понимала, что горячиться вообще к тому времени не вариант", – призналась она.

Ранее OBOZ.UA писал, что свой 13-летний брак Марина Аристова разорвала еще 15 января 2024 года. Пара воспитывала троих детей, фото с которыми регулярно публикует инфлюенсер.

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