Украинская ведущая рассталась с экс-нардепом Аристовым, который оскандалился отдыхом на Мальдивах в разгар войны

Украинская ведущая и участница первого сезона любовного реалити "Холостяк" Марина Аристова сообщила о разводе с мужем – бывшим народным депутатом от "Слуги народа" Юрием Аристовым, который в разгар полномасштабной войны незаконно выехал за границу под предлогом "рабочей поездки" и отдыхал на Мальдивах. Телезвезда и скандальный политик прожили в браке 13 лет. Они имеют двоих общих детей, а также вместе воспитывали дочь Марины от первого брака.

О своем статусе холостячки Аристова сообщила на личной странице в Instagram. Она отметила, что ее с экс-нардепом-курортником брак был расторгнут еще 15 января.

Ведущая обнародовала серию черно-белых снимков, на которых позирует в футболке с символической надписью "вільна".

Она прокомментировала: "Разведена, 15.01.2024. Символическая надпись на футболке и теперь актуальна. Я закончила продолжавшиеся 13 лет отношения. Благодарна за этот опыт и за лучших в мире детей".

Как мы уже отметили, пара воспитывала троих детей: общих Машу и Роберта, а также дочь Диану от первого брака Марины.

В соцсетях телеведущей регулярно появляются общие с детьми атмосферные фотографии. А вот публикаций с теперь уже бывшим мужем почти не найти.

Напомним, что 27 июля по материалам расследования ДБР и СБУ генеральный прокурор сообщил Аристову о подозрении по ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Ранее "слуга народа" Аристов, входящий в парламентский комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки и являющийся заместителем председателя комитета, засветился на Мальдивах. В 5-звездном отеле его заметили журналисты.

Чтобы проверить информацию о путешествии Аристова на Мальдивы, журналисты позвонили в отель Waldorf Astoria Maldives. Работники курорта подтвердили, что народный депутат Аристов действительно был их гостем, но уже выселился. Стоимость проживания на двоих за одну ночь в отеле Waldorf Astoria Maldives варьируется от 100 до 323 тыс. гривен за виллу с двумя спальнями и бассейном.

OBOZ.UA также сообщал, что 28 июля Печерский районный суд города Киева принимал меру пресечения для Юрия Аристова в виде личного обязательства. Сам он написал заявление о составлении депутатского мандата.

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