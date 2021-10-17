Был исключен из школы и работал в кондитерской: 15 фактов о самом известном гангстере XX века Аль Капоне

В воскресенье, 17 октября, исполнилось ровно 90 лет с того дня, когда гангстер Аль Капоне был осужден за свои преступления. В этот день в 1931 его признали виновным в уклонении от уплаты налогов и назначили наказание в виде 11 лет тюремного заключения.

Аль Капоне, который долгое время возглавлял подразделение итальянской мафии в Чикаго, промышлял игорным бизнесом, сутенерством и подпольным производством алкоголя под видом мебельного бизнеса и химчисток. Некоторое время он отбывал свой срок в тюрьме строгого режима Алькатрас среди известных убийц и жесточайших преступников того времени, пишет Daily Star.

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В честь годовщины представляем вниманию читателей интересные факты из жизни Аль Капоне:

Альфонсе Габриэль Капоне родился в 1899 году в Бруклине (Нью-Йорк) в семье итальянских иммигрантов. Его отец был парикмахером, а мать – швеей. У него было восемь братьев и сестер. Братья Капоне Ральф и Фрэнк стали членами его преступной группировки.

Капоне был способным учеником, но из-за склонности к насилию его выгнали из школы в возрасте 14 лет после того, как он ударил учительницу кулаком в лицо.

Будущий гангстер работал в кондитерской, боулинг-клубе и полупрофессионально играл в бейсбол. Вскоре после этого он вступил в ряды местных уличных банд – Junior Forty Thieves и Five Points Gang.

Когда Капоне работал вышибалой в заведении под названием Harvard Inn, он оскорбил женщину, за что его ударил по лицу ножом ее брат. После этого у знаменитого преступника остались заметные следы и новое прозвище – "Лицо со шрамом". Этот ярлык Капоне ненавидел всю свою жизнь.

Аль Капоне называли "Снорки" за его любовь модно одеваться.

В 19 лет Капоне он женился на Мэй Кафлин, с которой был вместе до самой своей смерти. У них родился один сын – Альберт Фрэнсис "Сонни" Капоне.

Джонни Торрио, который был наставником многих гангстеров, привез Капоне в Чикаго. Там он стал работать вышибалой в борделе и заразился сифилисом.

Капоне разбогател на контрабандной торговле алкоголем в эпоху сухого закона. После этого он продвигался по "карьерной лестнице" и стал одним из главных гангстеров Чикаго.

Гангстер устраивал взрывы в помещениях, которые принадлежали людям, отказавшимся с ним работать. Капоне постоянно воевал с другими мафиози, были убиты около 100 человек.

Его заработки составляли примерно 100 миллионов долларов в год. Так Капоне полюбил изысканную еду, сигары, блестящие костюмы и дорогое постельное белье. Он также купил особняк в Майами-Бич, Флорида, который недавно был продан за 11,4 миллиона фунтов стерлингов.

Капоне быстро стал знаменитостью, он посещал спортивные соревнования, поддерживал благотворительные организации и открыл сеть бесплатных столовых.

Считается, что именно Аль Капоне организовал известную резню в День святого Валентина в 1929 году, когда были жестоко убиты семь членов банды Багса Морана.

Хоть Капоне не обвинялся в убийствах напрямую, власти называли его "Врагом номер один". Особенно ситуация накалилась, когда он отсидел всего несколько месяцев в роскошной камере за незаконное ношение оружия.

В Алькатрасе здоровье Аль Капоне еще больше подкосилось, из-за кокаиновой зависимости у него был поврежден нос. Большую часть времени он проводил, играя на банджо.

Аль Капоне был освобожден в 1939 году, его мозг сильно пострадал от сифилиса, психика пошатнулась. Он умер в своей постели в возрасте 48 лет в 1947 году после остановки сердца. Секрет того, где он спрятал свое многомиллионное состояние, так и не был раскрыт.

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