'Был душевный разговор': Тина Кароль призналась, что во время поездки в Израиль встретилась с Пугачевой. Видео

Украинская исполнительница Тина Кароль в марте 2023 года дала три концерта в Израиле. Как оказалось, во время гастрольного тура она успела встретиться с российской певицей Аллой Пугачевой, которая осуждает Путина и всячески поддерживает наш народ. По словам 38-летней артистки, они не хотели афишировать данное событие, чтобы было меньше проблем.

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В интервью молдавскому телеканалу TV8 поп-дива заявила, эта была душевная и необходимая беседа. Она подчеркнула, что Пугачева и Галкин – одни из тех людей, которые не боятся российской власти и не прячутся (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я как раз была в Израиле, и связалась. Был очень душевный разговор, крайне необходимый. Я предложила, чтобы мы публично ничего не афишировали, чтобы было меньше проблем. Но это тот случай, когда не прячутся, понимаешь. И будем говорить откровенно, это целая эпоха, которую сегодня кто-то порочит. Нет никаких принципов, сантиментов на той стороне и на нашей никогда не будет. Победа Украины – это победа и над их менталитетом", – рассказала Кароль.

Также она поделилась, что думает об артистах-предателях из Украины. Тина назвала "убийцами" всех тех, кто замалчивает войну, поддерживает полномасштабное вторжение и больные амбиции Путина. "Когда ты молчишь – это означает, что ты убиваешь. Они убийцы. Все артисты, которые молчат, даже украинские, которые находятся на территории России, они убийцы", – резюмировала знаменитость.

К слову, с Аллой Пугачевой селебрити знакома больше 15 лет. Примадонна пророчила украинке великое будущее и полные залы. В 2005 году Кароль выступала на концерте "Новая волна" в Юрмале. Тогда она получила приз от исполнительницы хита "Позови меня с собой" – 50 тысяч долларов. За эти деньги звезда сняла клип "Выше облаков".

OBOZREVATEL совсем недавно писал, что бывший бойфренд Тины Кароль Кирилл Туриченко, который является солистом группы "Иванушки-International", получил российское гражданство. Мужчина родилася в Одессе, но уже долгие годы строит свою карьеру в Российской Федерации. Вокалист молчит о полномасштабном вторжении.

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