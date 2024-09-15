Был бунтарем и отрекся от королевских полномочий: интересные факты о принце Гарри, которому исполнилось 40 лет

Сегодня, 15 сентября, младший сын короля Чарльза III и покойной принцессы Дианы, принц Гарри отмечает свое 40-летие. В этот день герцог Сассекский унаследовал несколько миллионов долларов от своей прабабушки, королевы-матери Елизаветы. Она основала специальный семейный трастовый фонд для правнуков, чтобы им не пришлось платить налог на наследство.

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Член семьи монархов Великобритании проходил военную службу в Афганистане, а в 2014 году основал "Игры Непокоренных" – международное мероприятие по адаптивным видам спорта для раненых ветеранов и военнослужащих. Однако немногие знают, что с самого детства герцога Сассекского воспитывали не так, как других королевичей, а в юности он был незаурядным бунтарем. По случаю юбилея внука Елизаветы II OBOZ.UA подготовил интересные факты о принце Гарри.

Герцог Сассекский учился в обычной школе

Принцесса Диана чуть ли не с самого момента рождения младшего сына настаивала на том, чтобы он учился в обычной школе в окружении сверстников. Она шла наперекор давней привычке королевичей, дети которых получали образование дома.

Таким образом, принц Гарри посещал детский сад, а в более старшем возрасте начал учебный процесс в школе Везерби в Лондоне. Позже он присоединился к старшему брату Уильяму, который получал знания в Беркшире.

В юности был бунтарем

Смерть матери стала неожиданным и сильным ударом для молодого герцога Сассекского. Проведя Леди Ди в последний путь, подросток начал курить марихуану и употреблять спиртное. В те годы член королевской семьи Великобритании часто становился организатором всевозможных проделок, поэтому старшие монархи решили: спасением для бунтаря станет армия.

В 2007-2008 годах принц Гарри 77 дней проходил службу в Афганистане. Ему пришлось покинуть воинскую часть, когда в австралийском журнале обнародовали информацию о его пребывании. Герцогу Сассекскому удалось возобновиться на службе в 2012-2013 годах для участия в 20-недельной операции в составе армейской авиации.

Отрекся от королевских полномочий и переехал в США

В 34 года принц Гарри женился на бывшей американской актрисе Меган Маркл. После нескольких лет совместной жизни супруги удивили общественность официальным заявлением: они планируют покинуть семью монархов. Впоследствии герцог и герцогиня Сассекские сложили все королевские полномочия и стали независимыми от Букингемского дворца. К тому же, пара отказалась и от любого финансирования. Тогдашняя королева Великобритании Елизавета удовлетворила просьбу внука и его избранницы.

У сына принца Гарри и Мегана Маркла нет никаких титулов

Несмотря на королевское происхождение отца, у юного Арчи нет ни одного достопочтенного титула. Герцог и герцогиня Сассекские отказались от них сразу после рождения первенца.

В настоящее время супруги проживают в Лос-Анджелесе, воспитывая двоих детей: Арчи и Лилибет.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что враждующие принцы Уильям и Гарри встретились при трагических обстоятельствах, но хотели это скрыть.

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