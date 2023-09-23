'Быков' рвался убивать украинцев, а 'Фил' разорвал связи с Россией: как актеры 'Интернов' отреагировали на войну и где они сейчас

Сериал "Интерны" был очень популярен в Украине, несмотря на то, что его актеры в большинстве своем презирали украинцев и поддерживали оккупацию Донбасса и Крыма. Звезды, у которых была мощная фанбаза в Украине, замалчивают геноцид или откровенно поддерживают преступный кремлевский режим.

И даже при таких условиях "Интерны" иногда попадают в тренды украинского YouTube. OBOZREVATEL решил напомнить, за игрой каких циничных людей продолжают наблюдать на экране некоторые украинцы (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Иван Охлобыстин

Он же – циничный и жестокий врач-терапевт Андрей Быков. В прошлом актер был священником, поэтому свое кровожадное желание убивать украинцев оправдывает религией. Охлобыстин – один из самых ярых пропагандистов Кремля, который рвался на передовую, однако позже "слился" и решил не ездить туда даже с гуманитарными миссиями.

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Илья Глинников

Еще один актер "Интернов", ударившийся в религию, – исполнитель роли Глеба Романенко. В 2022 году, с начала полномасштабной войны и до Пасхи, на странице звезды появлялись исключительно иконы и поздравления с православными праздниками. С началом мобилизации, в сентябре прошлого года, актер, очевидно, понял, что Бог ему может не помочь избежать смерти, поэтому убежал в Казахстан. Сейчас он гастролирует между РФ и Грузией, а о войне молчит.

Один Байрон

Американский эмигрант, известный многим как Фил Ричардс, церемониться с террористами не стал. 24 февраля 2022 года он был в Грузии, откуда отправил в российский театр письмо с просьбой об увольнении. Войну Байрон осудил, к изгнанникам мира возвращаться не хочет, но издалека россиян вспоминает с теплом. Он работает в гамбургском театре Thalia и Национальном театре оперы и балета в Амстердаме.

Кристина Асмус

Позиция "Вари" так же бесхребетная, как и ее персонаж в сериале "Интерны". Сначала актриса осудила войну, потом лила слезы, но впоследствии "переобулась".

На нее составили административный протокол о "дискредитации вооруженных сил России", после чего адвокат звезды выдал: "Актриса написала пост в состоянии душевного волнения, а затем о нем забыла". Дело было закрыто и Асмус продолжила светскую жизнь в Москве.

Александр Ильин-младший

Как и на экране, в жизни исполнитель роли Семена Лобанова проявил незаурядную твердолобость. Еще до полномасштабного вторжения он заявил, что не разбирается в политике и отправился выступать с музыкальной группой в оккупированный Крым.

Попав в "Миротворец", актер так и не понял, почему неправильно поступил. 24 февраля 2022 года он написал, что "за мир" несколько раз продвигал нарративы о "дружбе народов", после чего, как и все, продолжил жить свою лучшую жизнь и зарабатывать кровавые рубли.

Дмитрий Шаракоис

Актер, сыгравший Бориса Левина, вообще год не выходил на связь с начала полномасштабного вторжения. С 2019 года он живет в Лондоне, где работал на строительстве, и только сейчас вернулся в актерство. Он желает россиянами всего хорошего из Великобритании, а о войне в Украине молчит, хотя пользуется привилегиями жизни в цивилизованном мире.

Ранее OBOZREVATEL писал, что заключенный российский актер оказался на передовой в Украине, но быстро сменил дислокацию на больничную койку. Как это случилось – читайте по ссылке.

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